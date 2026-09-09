Ai baterii uzate în casă? Unde le poți duce și ce pericol apare dacă le arunci la gunoi

Mesajul este transmis în această perioadă de Asociația Sistemul Național de Reciclare a Bateriilor (SNRB), care participă la Săptămâna Europeană a Reciclării Bateriilor, desfășurată în perioada 5–13 septembrie 2026.

Campania europeană, ajunsă la cea de-a 12-a ediție, este organizată de Eucobat împreună cu organizațiile sale membre și se desfășoară sub mesajul #EveryBatteryCounts. Inițiativa pune accent pe colectarea separată a bateriilor uzate și pe recuperarea materiilor prime care pot fi reutilizate.

De ce bateriile nu trebuie aruncate la gunoi

Una dintre principalele probleme este legată de siguranță. Bateriile care ajung în deșeurile menajere se pot deteriora în timpul colectării, transportului sau sortării și pot provoca incendii, în special atunci când este vorba despre baterii care conțin litiu.

Riscul nu este doar teoretic. Organizațiile europene din domeniul reciclării atrag atenția că bateriile litiu și cele reîncărcabile pot lua foc dacă sunt deteriorate sau supuse presiunii în vehiculele de colectare, instalațiile de sortare ori stațiile de tratare. De aceea, bateriile uzate trebuie predate separat, prin intermediul punctelor dedicate de colectare.

În același timp, reciclarea înseamnă și recuperarea unor materiale valoroase. Potrivit SNRB, bateriile pot conține zinc, fier, mangan, nichel, cobalt și litiu, iar aceste materiale pot fi recuperate în instalații specializate și reintroduse în economie.

Ce se întâmplă cu bateria după ce este colectată

Bateria nu dispare pur și simplu după ce este pusă într-un recipient de colectare. Ea intră într-un circuit separat de gestionare, în care este sortată și apoi tratată în instalații specializate.

Scopul este recuperarea, în măsura posibilului, a materialelor care pot fi utilizate din nou. Acestea pot ajunge ulterior în diverse produse, inclusiv în fabricarea unor baterii noi.

„Fiecare baterie colectată este sortată și procesată în instalații specializate din Europa, unde materiale reutilizabile precum zincul, fierul, manganul, nichelul, cobaltul și litiul sunt recuperate și reintroduse în economie”, transmite SNRB în comunicat.

Problema bateriilor „ascunse” în casă

Campania atrage atenția și asupra unei surse de baterii uzate care poate fi ușor ignorată: dispozitivele vechi. Un telefon pe care nu îl mai folosim, un laptop uitat într-un dulap, o jucărie, o telecomandă sau alte aparate abandonate prin casă pot conține încă baterii.

SNRB recomandă verificarea acestor dispozitive și, acolo unde este posibil și sigur, îndepărtarea bateriilor pentru predarea lor la punctele de colectare corespunzătoare.

„Fiecare baterie uzată pe care alegem să o predăm spre colectare este un gest mic, dar cu un impact real”, spune Elena Gaspar Ion, președintele SNRB. Aceasta subliniază că bateriile nu sunt deșeuri obișnuite și că predarea lor separată contribuie atât la siguranță și protecția mediului, cât și la recuperarea unor materii prime.

Ce prevede noul regulament european

Campania are loc și în contextul noilor obiective europene privind colectarea și reciclarea bateriilor. Regulamentul UE 2023/1542 privind bateriile și deșeurile de baterii a stabilit ținte mai ambițioase pentru colectarea bateriilor portabile uzate. Pentru această categorie, obiectivul este de cel puțin 63% până la 31 decembrie 2027 și de 73% până la 31 decembrie 2030.

Regulamentul prevede, de asemenea, obiective distincte pentru bateriile provenite de la mijloace de transport ușoare, precum bicicletele și trotinetele electrice: 51% până la sfârșitul lui 2028 și 61% până la sfârșitul lui 2031.

La nivel european există și obiective privind recuperarea materialelor. Pentru litiu, regulamentul stabilește un nivel minim de recuperare de 50% până la sfârșitul lui 2027 și 80% până la sfârșitul lui 2031. Pentru cobalt, cupru, plumb și nichel, obiectivul este de 90% până în 2027 și 95% până în 2031.

De ce este important ce face fiecare gospodărie

Țintele europene nu pot fi atinse doar prin schimbarea proceselor industriale. Colectarea începe în momentul în care bateria uzată este separată de restul gunoiului și ajunge în sistemul potrivit.

Eucobat transmite, la rândul său, că una dintre cele mai rapide modalități de creștere a cantității de baterii colectate este chiar verificarea locuințelor și predarea bateriilor uitate în sertare sau rămase în dispozitive vechi.

„Bateriile există, iar rețeaua de colectare există. Tot ceea ce le cerem europenilor în această săptămână este să le aducă împreună: goliți acel sertar, verificați dispozitivele vechi și predați bateriile uzate”, transmite Eric Ruyters, secretarul general al Eucobat.

9 septembrie, ziua europeană dedicată reciclării bateriilor

Săptămâna Europeană a Reciclării Bateriilor are la bază Ziua Europeană a Reciclării Bateriilor, care este marcată pe 9 septembrie. Data este legată de ziua de naștere a lui Luigi Galvani, medic și fizician italian născut în 1737, cunoscut pentru cercetările sale privind „electricitatea animală”. Cercetările lui au contribuit la dezvoltarea ulterioară a studiilor asupra electricității și au influențat inclusiv activitatea lui Alessandro Volta, asociat cu realizarea primei baterii galvanice.

Pentru consumatori, mesajul campaniei este însă mult mai simplu: bateria uzată nu trebuie aruncată la gunoi. O baterie uitată într-un sertar poate fi o resursă care poate fi recuperată, iar una aruncată în deșeurile menajere poate deveni și un risc pentru lucrătorii și instalațiile care gestionează aceste deșeuri. În România, SNRB recomandă ca bateriile uzate să fie păstrate separat și predate la punctele dedicate de colectare.