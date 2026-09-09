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Moment terifiant în Liban: o rachetă explodează chiar lângă un jurnalist care transmitea în direct

Un jurnalist transmitea în direct din sudul Libanului când o lovitură aeriană a căzut la mică distanță de el. Camerele au surprins momentul în care reporterul se ferește, iar explozia aruncă flăcări și resturi în jurul echipei de televiziune.
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Victor Dan Stephanovici
09 sept. 2026, 12:35, Știri externe
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Incidentul a avut loc pe 6 septembrie, în apropiere de Husseiniyeh, în zona centrală a orașului Nabatieh, în timp ce reporterul postului Al-Manar realiza o transmisiune live în jurul orei 20:00. Associated Press a publicat imaginile, iar momentul s-a răspândit rapid pe rețelele sociale. Potrivit informațiilor transmise, reporterul și cameramanul au fost răniți.

Cei doi jurnaliști au fost răniți de schije

Reporterul este identificat de alte surse drept Ali Shbib, iar cameramanul drept Mohammad Berjawi. Federația Internațională a Jurnaliștilor (IFJ) a confirmat că ambii au fost răniți de schije în timpul atacului și au fost transportați la Spitalul Sheikh Ragheb Harb pentru îngrijiri medicale. Potrivit organizației, starea lor nu era considerată gravă. Imaginile filmate în timpul transmisiunii arată reporterul în momentul în care în spatele său are loc explozia. El se apleacă instinctiv pentru a se proteja, iar transmisia este întreruptă în timp ce în cadru apar foc și resturi. Al Jazeera a difuzat, de asemenea, imaginile și a relatat că jurnalistul și cameramanul au fost răniți, dar se află în stare bună.

Reporterul Ali Shbib transmitea live când a avut loc explozia. Sursa foto: captură video.

Ce spune Israelul despre atac

Incidentul s-a produs în contextul unei noi intensificări a atacurilor israeliene în sudul Libanului. Armata israeliană a confirmat că a efectuat lovituri în zona Nabatieh și a transmis că operațiunile au vizat membri și infrastructură Hezbollah. Potrivit informațiilor publicate de presa israeliană, armata a declarat că este la curent cu informațiile potrivit cărora un jurnalist a fost rănit în timpul operațiunii. Nu există însă o confirmare că echipa de televiziune ar fi fost ținta atacului. Această diferență este importantă: imaginile demonstrează că lovitura a avut loc extrem de aproape de jurnaliști, însă nu stabilesc, de unele singure, care a fost ținta militară a atacului.

Al-Manar este controlat de Hezbollah

Al-Manar, postul pentru care lucrau cei doi jurnaliști, este controlat de Hezbollah, gruparea șiită libaneză susținută de Iran. AP precizează explicit acest lucru în prezentarea incidentului. Postul este una dintre principalele surse media asociate Hezbollah și relatează în mod constant operațiunile militare și atacurile din sudul Libanului. Faptul că jurnaliștii lucrau pentru Al-Manar este relevant pentru înțelegerea contextului, dar nu schimbă faptul că cei doi au fost răniți în timpul unei transmisiuni jurnalistice.

Sudul Libanului, din nou în centrul escaladării

Incidentul nu este izolat. În ultimele zile, zona Nabatieh a fost lovită în mod repetat, iar tensiunile dintre Israel și Hezbollah au crescut în pofida acordului de încetare a focului negociat cu sprijinul Statelor Unite în iunie. Pe 7 septembrie, la Kfar Rumman, în provincia Nabatieh, loviturile israeliene au ucis cel puțin 12 persoane, inclusiv doi copii și patru femei, potrivit autorităților libaneze. O altă lovitură asupra unui vehicul a ucis un paramedic și a rănit alți doi. Israelul a spus că atacurile au fost efectuate ca răspuns la atacuri cu drone ale Hezbollah și că a vizat persoane implicate în transportul de arme. Cu o zi înainte, atacurile israeliene din zona Nabatieh au ucis alte persoane și au distrus un spital dezafectat, potrivit autorităților libaneze. Președintele libanez Joseph Aoun a descris intensificarea atacurilor drept o „escaladare periculoasă” și o încălcare a acordului de încetare a focului.

Un acord de încetare a focului tot mai fragil

Acordul încheiat în iunie prevedea încetarea focului și retragerea operațiunilor Hezbollah din zona de la sud de râul Litani, în timp ce armata libaneză urma să preia treptat controlul asupra unor zone. Israelul urma să își retragă trupele din Liban, însă acordul permitea menținerea forțelor israeliene în zona de securitate ocupată până când autoritățile israeliene considerau că amenințarea Hezbollah a fost eliminată. Implementarea acordului a rămas însă blocată, iar Israelul și Hezbollah continuă să se acuze reciproc de încălcări.

Una dintre principalele zone de confruntare este creasta Ali al-Taher, situată în apropiere de Nabatieh. Israelul susține că a obținut control operațional asupra zonei și că acolo există infrastructură subterană a Hezbollah. AP relatează că în regiune au continuat aproape zilnic atacurile aeriene și bombardamentele, în timp ce Hezbollah a răspuns cu drone.

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