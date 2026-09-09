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Google anunță cea mai mare investiție în Europa. În ce țară va investi 15 miliarde de dolari în infrastructura AI

Google a anunțat miercuri că va investi 13 miliarde de euro (15,1 miliarde de dolari) în Finlanda pentru dezvoltarea infrastructurii destinate inteligenței artificiale. Este cea mai mare investiție făcută vreodată de companie într-un singur proiect din Europa.
Google anunță cea mai mare investiție în Europa. În ce țară va investi 15 miliarde de dolari în infrastructura AI
Iulian Moşneagu
09 sept. 2026, 12:24, Economic
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Finlanda a devenit în ultimii ani una dintre principalele destinații europene pentru dezvoltarea centrelor de date, pe fondul expansiunii rapide a inteligenței artificiale, notează CNBC.

Marile companii din domeniu sunt atrase în special de disponibilitatea terenurilor și de accesul la energie electrică, avantaje pe care Finlanda le are într-o măsură mai mare decât multe alte țări din Europa.

Google a anunțat, de asemenea, că a semnat cu grupul energetic finlandez Fortum un contract pe 22 de ani pentru achiziția de energie electrică. Acțiunile Fortum au crescut cu 9% după anunț.

„Google este mândră să își consolideze prezența în Finlanda prin cea mai mare investiție individuală a companiei în Europa, după mai bine de 15 ani de investiții constante în această țară”, a declarat Ruth Porat, președinte și director pentru investiții al Alphabet și Google.

Ea a precizat că investiția va fi însoțită de dezvoltarea unor noi capacități energetice, de îmbunătățirea rețelei electrice și de măsuri menite să susțină accesul la energie la costuri rezonabile.

Finlanda, tot mai atractivă pentru marile proiecte de centre de date

În ultimele luni, în Finlanda au fost anunțate mai multe proiecte importante de centre de date, printre companiile implicate numărându-se Pure DC, Arcem și Nebius.

„Finlanda se confruntă acum cu o cerere uriașă pentru infrastructură de inteligență artificială. La evenimentele din industrie am auzit chiar că este numită «Texasul Europei»”, a declarat pentru CNBC Matti Lajunen, partener la firma finlandeză de avocatură Hannes Snellman.

Potrivit acestuia, noi companii interesate să intre pe piața finlandeză fac solicitări aproape în fiecare săptămână.

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