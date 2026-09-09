Nouă companii și asocieri au depus oferte pentru contractul de aproape 286 de milioane de lei pentru modernizarea liniei de cale ferată Ploiești Triaj – Valea Călugărească, parte din proiectul de reabilitare a liniei Ploiești Triaj – Focșani. Printre ofertanți se află asocierea Arcada Company – lider, Tancrad și Citadina 98.

Contractul, cu o valoare estimată de 285,79 milioane de lei fără TVA, este scos la licitație de Compania Națională de Căi Ferate CFR SA și vizează modernizarea unei secțiuni feroviare cu o lungime totală de 17,321 kilometri.

Citadina 98 intră astfel în competiție alături de companii precum PORR Construct, STRABAG și FCC Construcción, dar și de alte asocieri cu experiență în infrastructura feroviară.

Cele nouă oferte depuse sunt:

PORR Construct;

Rotary Construcții Mentenanță;

STRABAG;

Proiect Consult SRL;

FCC Construcción S.A.;

asocierea Arcada Company – lider, Tancrad și Citadina 98;

asocierea ZUE – lider și CON-A Operations;

asocierea Construct I.N.G. – lider, Daria Const și Europan Prod;

asocierea Infra System Proiect – lider și Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş.

Procedura de achiziție este în desfășurare, iar finalizarea evaluării tehnice este programată pentru 3 noiembrie 2026.

O intervenție rapidă pentru eliminarea restricțiilor de viteză

Proiectul reprezintă prima etapă a reabilitării liniei Ploiești Triaj – Focșani și prevede o intervenție de tip „Light Modernization” pe tronsonul Ploiești Triaj – Valea Călugărească.

Spre deosebire de o modernizare feroviară clasică, care poate presupune lucrări ample și derulate pe mai mulți ani, conceptul de „Light Modernization” urmărește intervenții rapide asupra infrastructurii existente, cu obiectivul principal de a elimina restricțiile de viteză și de a readuce linia la parametrii constructivi.

Contractul este împărțit în două sectoare. Primul este tronsonul dintre Ploiești Triaj și Valea Călugărească, cu o lungime de 15,865 kilometri. Al doilea este racordul dintre Ploiești Sud și Ploiești Vest, în lungime de 1,456 kilometri.

Lucrările prevăzute includ înlocuirea integrală a suprastructurii căii ferate, respectiv a șinelor, sistemelor de prindere, traverselor și pietrei sparte. Vor fi înlocuite și aparatele de cale, inclusiv macazurile.

Proiectul prevede și intervenții asupra substratului căii, prin utilizarea de geotextil și geogrile, materiale menite să crească capacitatea portantă și stabilitatea infrastructurii și să reducă riscul de tasări.

O conexiune importantă pentru rețeaua feroviară

Secțiunea inclusă în contract se întinde de la semnalul de intrare Cap Y al stației Ploiești Triaj, de la kilometrul 56+300, până la Cap Y Valea Călugărească, la kilometrul 72+165.

Linia face parte din Magistrala 500, care leagă Bucureștiul de Suceava și nordul țării, și are conexiuni cu Magistrala 1000, pe relația București – Ploiești, și cu Magistrala 300, care deservește direcția Brașov și Valea Prahovei.

Importanța tronsonului este și una geostrategică, întrucât asigură legătura dintre Coridorul celor Trei Mări – Marea Neagră, Marea Baltică și Marea Egee – și Coridorul european Rin–Dunăre.

În zona Ploieștiului există însă și alte puncte critice ale infrastructurii feroviare, inclusiv în stațiile Ploiești Sud și Ploiești Triaj, unde unele linii, macazuri și sectoare din triaje sunt afectate de restricții de viteză.

Citadina 98 își extinde portofoliul către infrastructura feroviară

Pentru Citadina 98, participarea la licitația CFR vine în contextul unui portofoliu care include proiecte de infrastructură rutieră, portuară și urbană.

Compania este implicată, printre altele, în modernizarea DN2L Soveja – Lepșa, în lucrările de modernizare a Falezei Dunării din Galați și în alte proiecte de infrastructură din sudul Moldovei și Dobrogea.

Oferta depusă alături de Arcada Company și Tancrad aduce compania într-o competiție pentru un proiect de infrastructură feroviară strategică, într-un moment în care România are în derulare mai multe investiții pentru recuperarea decalajelor acumulate pe rețeaua de cale ferată.

Valoarea estimată a contractului este de 285.790.124,40 lei fără TVA, iar atribuirea va fi decisă în urma evaluării ofertelor depuse.