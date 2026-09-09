Prima pagină » Știri externe » Italia pune presiune pe bănci pentru bugetul de anul viitor. Statul ar putea încasa în plus până la 3 miliarde de euro

Italia pune presiune pe bănci pentru bugetul de anul viitor. Statul ar putea încasa în plus până la 3 miliarde de euro

Băncile din Italia ar trebui să contribuie cu până la 3 miliarde de euro la bugetul de anul viitor, pentru a ajuta Guvernul să finanțeze reduceri de taxe și majorări de cheltuieli, a transmis marți Liga, partid aflat la guvernare în Executivul condus de Giorgia Meloni.
Italia pune presiune pe bănci pentru bugetul de anul viitor. Statul ar putea încasa în plus până la 3 miliarde de euro
Iulian Moşneagu
09 sept. 2026, 10:26, Economic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

O taxă pe profit de 5% ar putea aduce între 2 și 3 miliarde de euro, bani care să fie folosiți pentru sprijinirea familiilor și companiilor și pentru consolidarea măsurilor de securitate, a transmis partidul de dreapta într-un comunicat, potrivit Reuters.

Liga a făcut anunțul în marja unei conferințe privind prioritățile viitorului buget, care urmează să fie prezentat luna viitoare.

Ministrul Economiei, Giancarlo Giorgetti, un lider important al partidului Liga, a justificat o impozitare mai mare a băncilor susținând că sectorul beneficiază de pe urma concurenței reduse.

„Există concurență între ele? Sau este vorba despre faptul că antreprenorul aflat în dificultate nu mai găsește pe nimeni care să-i ofere condiții competitive pentru împrumuturi?”, a spus el în cadrul conferinței.

„Cât timp durează și cât costă pentru un pensionar aflat în dificultate să-și transfere contul de la o bancă la alta? Dacă introduceți unele elemente de concurență, veți observa că anumite rente sistemice se schimbă”, a spus el.

Tensiuni în coaliția de guvernare din cauza taxării băncilor

Ministrul a afirmat în repetate rânduri în ultimii ani că profiturile mari ale băncilor au fost determinate în principal din majorările dobânzilor operate de Banca Centrală Europeană și din garanțiile de stat pentru creditele acordate de guvernele precedente după pandemia de COVID-19.

Propunerea de a obține fonduri suplimentare de la sectorul financiar s-a lovit însă de opoziția unuia dintre partenerii de coaliție ai Ligii, partidul mai centrist Forza Italia, condus de ministrul de Externe Antonio Tajani, ceea ce a provocat tensiuni în alianța de guvernare a premierului Giorgia Meloni.

Cele 2-3 miliarde de euro propuse de Liga s-ar adăuga celor aproximativ 12 miliarde de euro pe care Guvernul estimează că le va încasa până în 2028 de la băncile și companiile de asigurări din Italia.

Liga a mai susținut că marile companii energetice ar trebui să contribuie, la rândul lor, la finanțarea măsurilor prin care Guvernul încearcă să reducă impactul prețurilor la electricitate, gaze și carburanți.

Bugetul pentru anul viitor va fi ultimul pregătit de actualul Guvern. În 2027, în Italia vor avea loc alegeri parlamentare.

Recomandarea video

Procurorul CSM Claudiu Sandu despre zborul cu jet privat al judecătorului CCR Cristian Deliorga: ”Cum se face că nu vedem nici o acțiune a Inspecției Judiciare? Există magistrați care își doresc lux și opulență, iar pentru asta sunt pregătiți să renunțe la imparțialitate”
G4Media
„Sucul-minune” a ajuns și în Premier League: de ce a devenit atât de căutată băutura care se găsește și la supermarket
GSP.ro
Cum i-a scos DIICOT din transă pe șamanii din Hunedoara. Le promiteau clienților senzații tari cu ayahuasca, dar și intervenție medicală rapidă, în caz de complicații
Gandul
Luciana Păunescu a murit fulgerător la 46 de ani! Cu doar o lună înainte, își făcuse analizele și le-a mărturisit prietenilor că vrea să devină mamă
Cancan
Imaginile cu Victoria au făcut furori pe net. Fosta soție a apărut în bikini
Prosport
Camarila politică din Educație. Cine sunt oamenii din noua garnitură de inspectori școlari numiți din pix și cum funcționează sinecurile din sistem
Libertatea
O cunoscută prezentatoare de știri a dezvăluit că are o formă incurabilă de cancer al sângelui. „Este ceva cu care trebuie să înveți să trăiești”
CSID
Muzica la volan: piesa din 2017 care crește riscul de accidente
Promotor
HARTĂ. România, la 1.477 km de autostrăzi și drumuri expres / Ce se mai deschide în 2026 și ce rămâne pentru 2027
Economedia