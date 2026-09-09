Prețul petrolului se apropie de 100 de dolari, după ce armata americană a atacat petroliere iraniene. Cresc îngrijorările pentru economia globală

Forțele americane au „distrus” marți cinci petroliere iraniene care transportau țiței, ca represalii după ce Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) a atacat de două ori, în ultimele zile, o navă de război americană cu rachete balistice, a anunțat Comandamentul Central al SUA (CENTCOM), care coordonează operațiunile militare americane din Orientul Mijlociu, informează Financial Times.

Prețurile petrolului au crescut după atacurile americane. Petrolul Brent, de referință la nivel internațional, a urcat cu 2,4% față de nivelul de închidere de luni, până la 99,34 dolari pe baril. În tranzacțiile de miercuri dimineață din Asia, prețul a mai avansat cu 1,5%, până la 99,44 dolari.

Îngrijorări privind inflația și economia globală

Creșterea prețului petrolului amplifică îngrijorările legate de economia globală, deoarece energia mai scumpă poate alimenta din nou inflația și poate pune presiune pe companii și consumatori. Tensiunile din Orientul Mijlociu au provocat deja probleme de aprovizionare în ultimele luni.

Petrolul s-a scumpit puternic de la sfârșitul lunii august, pe fondul noilor atacuri dintre SUA și Iran. Acestea au pus capăt perioadei de relativă acalmie de după acordul convenit de cele două țări la jumătatea lunii iunie. Brent a ajuns la 126 de dolari pe baril la sfârșitul lunii aprilie, în perioada celor mai intense ostilități, dar a coborât până la 70 de dolari în iulie.

Schimburi de atacuri între SUA și Iran

Potrivit CENTCOM, navele făceau parte din „rețeaua din umbră care finanțează IRGC și grupările sale aliate din regiune”. Comandamentul american a precizat că echipajele au fost avertizate să abandoneze petrolierele înainte de atacuri. Navele au fost lovite în apropierea insulei Kharg, principalul centru de export al petrolului iranian.

Statele Unite au atacat opt petroliere iraniene în ultimele patru zile.

Iranul a anunțat miercuri dimineață și atacuri cu rachete balistice asupra bazei aeriene americane Al-Azraq din Iordania.