Câți bani au strâns românii pentru pensie. Pilonul II a ajuns la 246,8 miliarde de lei

Datele publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) arată astfel amploarea pe care a căpătat-o sistemul de pensii private obligatorii din România.

Cât a ajuns să valoreze Pilonul II

La 31 iulie 2026, activele fondurilor de pensii administrate privat se ridicau la 246,8 miliarde de lei. Față de aceeași perioadă a anului trecut, valoarea activelor era mai mare cu 39%.

Este important de precizat că cei 246,8 miliarde de lei reprezintă valoarea totală a activelor administrate de fondurile de Pilon II în numele participanților. Nu este suma disponibilă individual fiecărui participant și nici totalul contribuțiilor virate de români.

Valoarea activelor este influențată atât de contribuțiile intrate în sistem, cât și de evoluția investițiilor realizate de fonduri.

Peste 8,5 milioane de participanți

La sfârșitul lunii iulie, Pilonul II avea 8.553.656 de participanți. Datele ASF arată și cum se împărțea această populație între cele șapte fonduri active în sistem.

NN era fondul cu cel mai mare număr de participanți, 2.147.342. Urmau AZT Viitorul Tău, cu 1.726.321, și Metropolitan Life, cu 1.181.653. Vital avea 1.092.233 de participanți, Aripi – 933.071, BCR – 843.360, iar BRD – 629.676.

Cifrele celor șapte fonduri însumează exact 8.553.656 de participanți, aceeași valoare indicată de statistica ASF pentru întregul Pilon II.

Unde sunt investiți banii din Pilonul II

O privire asupra structurii activelor arată că titlurile de stat ocupă de departe cea mai importantă poziție. La sfârșitul lunii iulie, fondurile de Pilon II aveau 152,09 miliarde de lei în titluri de stat, echivalentul a 61,6% din totalul activelor. Pe locul al doilea se aflau acțiunile, cu 75,51 miliarde de lei, respectiv 30,6%.

Alte 7,66 miliarde de lei erau plasate în obligațiuni corporative, reprezentând 3,1% din active, iar fondurile de investiții însumau 7,19 miliarde de lei, adică 2,9%.

Aceste patru categorii însumează 242,45 miliarde de lei. Diferența până la totalul de 246,8 miliarde de lei provine din alte categorii de active, astfel că valorile de mai sus nu trebuie prezentate ca reprezentând întregul portofoliu.

95% dintre investiții sunt în active românești

Un alt element important din statistica ASF este orientarea portofoliilor către România. Aproximativ 95% dintre investițiile fondurilor de pensii administrate privat erau realizate în active românești, majoritatea denominate în lei.

Titlurile de stat și acțiunile listate la Bursa de Valori București reprezintă o parte importantă a acestor investiții. Astfel, banii administrați prin Pilonul II nu au doar rolul de a acumula economii pentru viitoarele pensii. Ei reprezintă și o sursă importantă de capital pentru piața financiară și pentru statul român.

Cât s-a virat în Pilonul II în luna iulie

În luna iulie 2026, contribuțiile încasate de fondurile de pensii administrate privat au totalizat 2,01 miliarde de lei. Contribuția medie raportată pentru acea lună a fost de 437 de lei. Dacă am multiplica pur matematic această medie cu 12 luni, am obține 5.244 de lei pe an.

Calculul nu trebuie însă interpretat ca suma pe care fiecare participant o economisește într-un an. Este doar o proiecție a contribuției medii lunare. Participanții nu au neapărat contribuții în fiecare lună, iar valoarea contribuției diferă în funcție de situația fiecăruia.

În plus, suma din contul unui participant nu depinde doar de contribuțiile virate. Banii sunt investiți, iar valoarea contului evoluează și în funcție de rezultatele acestor investiții.

Ce arată, de fapt, cifra de 246,8 miliarde de lei

Dimensiunea actuală a Pilonului II arată cât de important a devenit sistemul în finanțele personale ale milioane de români. La sfârșitul lunii iulie erau peste 8,5 milioane de participanți, în timp ce activele administrate ajunseseră la 246,8 miliarde de lei.

Dar cele două cifre trebuie privite împreună cu o precizare importantă: existența unui participant în sistem nu înseamnă automat că acesta virează contribuții în fiecare lună.

La fel, cele 246,8 miliarde de lei nu reprezintă bani aflați într-un cont comun care urmează să fie împărțiți între participanți. Sunt active administrate de fonduri în cadrul sistemului de pensii private obligatorii. Pentru un participant, ceea ce contează în mod direct este valoarea propriului cont, formată în timp din contribuții și rezultatele investițiilor.