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Comerțul ilegal cu țigări este în plină expansiune în statele UE. Curtea de Conturi Europeană și-a trimis reprezentanții în România

Comerțul ilegal cu țigări este în plină expansiune în UE, potrivit unui raport al organismului de supraveghere financiară al blocului comunitar, publicat marți.
Comerțul ilegal cu țigări este în plină expansiune în statele UE. Curtea de Conturi Europeană și-a trimis reprezentanții în România
Sursă foto: IPJ Giurgiu
Laurentiu Marinov
08 sept. 2026, 21:03, Economic
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Conform raportului prezentat de Curtea de Conturi Europeană în urma unui audit realizat în România și alte trei state UE că aproape una din 10 țigări este produsă ilicit sau introdusă ilegal, cauzând o pierdere estimată de 13 miliarde de euro din veniturile fiscale în fiecare an.

Unul dintre aspectele menționate în raport, cu referire la țara noastră este acela că România se bazează pe tehnologie pentru controalele zilnice, dar se confruntă cu o nevoie tot mai mare de echipamente de înaltă tehnologie sau cu o capacitate mai mare de gestionare a datelor.

Curtea de Conturi Europeană (CCE) a precizat în raportul publicat marți că acest comerț „s-a schimbat semnificativ” în ultimii ani, deoarece contrabanda, deși încă „o problemă”, a fost depășită de producția ilicită, care a crescut dramatic în blocul comunitar.

Au fost detectate locuri de producție ilegale în aproape fiecare stat membru al UE

Grupurile de crimă organizată își mută producția în interiorul UE „pentru a scurta lanțurile de aprovizionare și a se apropia de consumatori”, a declarat Petri Sarvamaa de la CCE. „Au fost detectate acum locuri de producție ilegale în aproape fiecare stat membru al UE.”

Auditul realizat de Curtea de Conturi Europeană evaluează eficacitatea acțiunilor întreprinse de Comisie și de statele membre. Auditorii au efectuat vizite pe teren în Belgia, Spania, Polonia și România și au inclus în raportul lor exemple de situri de producție ilicite.

 

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