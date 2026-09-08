Se fac sau nu se fac reactoarele modulare mici (SMR) în România? Explicațiile lui Cristian Bușoi, secretar de stat din Ministerul Energiei, cu vot majoritar în luarea deciziei

Reprezentanții Ministerului Energiei în Adunare Generală a Acționarilor a Nuclearelectrica vor fi mandatați să susțină sau să respingă o decizie de implementare a actualului proiect de dezvoltare a SMR-urilor de la Doicești numai după o analiză a companiei de proiect, a anunțat Cristian Bușoi.

Nuclearelectrica, producătorul național de energie nucleară controlat de stat, prin Ministerul Energiei, cu 82,49% din acțiuni, deține jumătate din compania de proiect de la Doicești, RoPower Nuclear S.A., alături de compania privată Nova Power&Gas, parte din grupul E-INFRA al clujenilor Teofil Mureșan, Simion Mureșan și Marian Pantazescu.

„Urmează ca la sfârșitul lunii septembrie să se facă o evaluare a condițiilor atașate final investment decision (deciziei finale de investiție – n.r.). E o evaluare pe care o face compania de proiect RoPower, pe care o face conducere a Societății Naționale Nuclearelectrica, în funcție de această evaluare se va face o propunere către Ministerul Energiei și va fi un mandat către reprezentanții noștri în AGA (Adunare Generală a Acționarilor – n.r.) referitor la felul în care se va desfășura în continuare acest proiect”, a declarat Cristian Bușoi.

Declarațiile vin în contextul în care Nuclerelectrica va avea un director general interimar din 3 octombrie, la o zi după ce încetează mandatul lui Cosmin Ghiță, care a transmis pe 25 august că renunță la funcție, potrivit informării trimise la Bursa de Valori București (BVB).

Decizia lui Cosmin Ghiță a fost anunțată pe 25 august, în plină criză a energiei în România, când cele două reactoare de la Cernavodă, operate de companie, au fost oprite din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării. De asemenea, a fost făcută publică și la câteva săptămâni de la publicarea concluziilor raportului derulat de Corpul de control al premierului privind activitățile pentru dezvoltarea proiectului reactoarelor modulare mici (SMR) de la Doicești.

Cosmin Ghiță deține poziția de Director General în cadrul Nuclearelectrica din septembrie 2017. Potrivit Ministerului Energiei, acționar majoritar al companiei, plecarea din funcție a lui Cosmin Ghiță intervine în contextul unei noi oportunități profesionale.

Ce a descoperit Corpul de control al premierului

Corpul de control al prim-ministrului a descoperit atât întârzieri, cât și creșteri semnificative ale costurilor față de proiectul inițial aprobat de acționari, pe lângă aspecte legate de partenerii de proiect.

Acest anunț a fost făcut în contextul în care, pe 15 iulie, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Nuclearelectrica fusese convocată și a votat, cu 93,17% din voturile valabil exprimate, continuarea Strategiei inițiale de dezvoltare a Proiectului reactoarelor modulare mici (SMR), aprobate în septembrie 2022.

Conform partenerilor, prin proiectul SMR, cu o durata de viață de peste 60 de ani, de la punerea în funcțiune, vor fi înlocuiți cei 600 MW instalați în fosta termocentrală de la Doicești cu 462 MW energie curată generată de șase reactoare modulare mici (SMR), o tehnologie a americanilor de la NuScale. Aceștia au anunțat că vor fi disponibile aproximativ 4.000 de locuri de muncă pe perioada dezvoltării: 200 de locuri de muncă permanente, 1.500 în timpul perioadei de construcție, 2.300 de locuri de muncă în producția și asamblarea componentelor, la care se adaugă dezvoltarea unei industrii conexe și atragerea de investiții asociate.