Ajutorul de 50 de lei pentru energie, accesat doar de o treime din gospodăriile estimate. Cristian Bușoi: Merită o evaluare, o analiză și să vedem în ce măsură acest ajutor poate fi extins

Cele mai recente date oficiale din platforma ePIDS arată că doar aproximativ 740.000 de solicitanți, față de 2,1 milioane de gospodării estimate de oficiali, au beneficiat propriu zis de ajutorul care este în vigoare de 13 luni și mai poate fi accesat până la finalul acestui an.

„Ar fi păcat”

„În ceea ce privește accesarea acelui program, al voucherelor, al sprijinului de 50 de lei pentru consumatorii vulnerabili, sigur, cred că va trebui să facem o analiză în perioada următoare să vedem de ce, care sunt de fapt barierele la accesare”, a declarat Cristian Bușoi, la întrebarea Mediafax, adresată cu atât mai mult în contextul estimărilor de creștere a facturilor românilor în perioada următoare, ca urmare a provocărilor stării de alertă energetică.

Secretarul de stat a afirmat astfel că schema merită o evaluare și, posibil, o extindere.

„E posibil ca poate o parte dintre gospodării să nu știe de acest program, ceea ce ar fi păcat, pentru că până la urmă este un ajutor. Sunt într-adevăr în mediul rural gospodării care apar ca fiind vulnerabile, dar posibil ca oamenii să fie plecați în străinătate pentru o perioadă la muncă, la diverse activități. Pot fi condiții diferite, dar într-adevăr merită o evaluare, o analiză și să vedem în ce măsură acest ajutor poate fi extins, să beneficieze cât mai mulți români de el”, a precizat demnitarul, marți la finalul ședinței Comandamentului Energetic Național.

Cine e eligibil și cum se pot accesa banii

Numărul total nu a fost atins din prima lună, când au fost aproximativ 600.000 de beneficiari și a variat în funcție și de lună. În total, în această perioadă s-au depus aproape 10,5 milioane de cereri, dintre care 9 milioane au fost eligibile.

Înscrierile pentru schema de ajutor au fost lansate pe 23 septembrie anul trecut și aceasta a fost prelungită după termenul inițial de 31 martie, până la finalul anului.

Voucherele se acordă, la cererea beneficiarului, pentru persoanele singure cu un venit net lunar de maximum 1.940 lei și pentru familiile cu un venit net lunar/membru de familie de maximum 1.784 lei.

Inițial schema elaborată în comun de Ministerul Energiei și Ministerul Muncii, cu ajutorul tehnic al Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS), era gândită pentru a proteja consumatorii vulnerabili, estimările fiind de aproximativ 2,1 milioane de puncte de consum, circa 3,5 milioane de oameni, măsură cu un impact bugetar de aproape un miliard de lei, după cum spunea în martie fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan.