În ce stadiu e analiza pentru deblocarea proiectului Bala 2, menit să crească nivelul Dunării la Cernavodă? Explicațiile secretarului de stat în Ministerul Energiei Cristian Bușoi

Comitetul interministerial înființat ad-hoc pentru actualizarea Proiectului Bala 2 lucrează încă „asiduu” pentru a finaliza analiza cerută de premierul interimar în contextul opririi controlate a celor două reactoare nucleare ale României, din cauza debitelor extrem de reduse ale fluviului în bazinul de aducțiune pentru răcirea instalațiilor de la Cernavodă, după cum a declarat secretarul de stat.
„Legat de Bala 2, este într-adevăr în acest moment o muncă asiduă coordonată de șeful Cancelariei Primului-Ministru, de domnul Jurca, care, mă rog, în coordonare a domniei sale se află acele instituții care să pregătească acest proiect. Acest proiect este esențial pentru construcția reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă, proiect sine qua non, fără de care ele nu pot fi construite și până în 2033 – 2034 pot fi de ajutor în cazul în care vom experimenta, așa cum mă aștept și cum se așteaptă foarte mulți dintre experți, în condițiile schimbărilor climatice, la temperaturi și la fenomene din ce în ce mai dificile pentru următorii ani”, a declarat Cristian Bușoi, la întrebarea reporterului Mediafax.
Demnitarul a precizat că instituția pe care o reprezintă, membră în comitetul interministerial înființat în acest sens și care este în același timp acționar majoritar al companiei care operează Centrala nucleară, susține proiectul Bala 2.
„Legat de calendar, legat de costuri, legat de felul în care se va implementa proiectul Bala 2 și acele lucrări extinse de pe brațul Dunării, va comunica la momentul potrivit și când va fi nevoie domnul cancelar sau direct departamentul de comunicare al Guvernului României. Noi, ca Minister al Energie, evident, cu tot ceea ce putem susținem, pentru că, până la urmă, Cernavodă, acolo unde Ministerul Energiei este acționar majoritar, este o societate listată la bursă în mod direct și Sistemul Energetic Național, în mod indirect, va fi beneficiarul acestor investiții și al acestor lucrări”, a declarat secretarul de stat în Ministerul Energiei.
Conform unui comunicat din 27 august, comitetul funcționează 30 de zile și va prezenta un raport final cu soluțiile tehnice, calendarul de implementare și sursele de finanțare, în jurul datei de 13 septembrie 2026.
Comitetul Interministerial Bala – Cernavodă reunește Cancelaria prim-ministrului, Ministerul Energiei, Ministerul Transporturilor, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Administrația Națională ‘Apele Române’, Institutul Național de Hidrologie și Gospodărirea Apelor, Administrația Fluvială a Dunării de Jos Galați, Administrația Canalelor Navigabile, SN Nuclearelectrica și mediul universitar (Universitatea Tehnică de Construcții București), cu sprijinul Ministerului Afacerilor Interne, Departamentul pentru Situații de Urgență și al specialiștilor din Ministerul Apărării Naționale.