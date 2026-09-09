Războiul din Orient escaladează: Iranul a lansat atacuri asupra unei baze americane din Iordania, după ce SUA au scufundat cinci petroliere

Gardienii Revoluției Islamice din Iran au anunțat că au lansat un atac cu 20 de rachete balistice asupra unei baze americane situate în apropierea localității Al Azraq din Iordania, notează Reuters.

Deși Teheranul a comunicat că atacurile au provocat daune considerabile, militarii din Iordania au anunțat că au interceptat 18 din 20 de rachete. În plus, oficialii americani au confirmat că atacul nu a provocat victime în rândul personalului.

Distrugerea petrolierelor și avertismentul Washingtonului

Atacul Iranului a venit după ce Comandamentul Central american a publicat înregistrări video cu distrugerea celor cinci petroliere iraniene. Atacul american a venit ca răspuns la două atacuri cu rachete balistice efectuate de Gardienii Revoluției asupra unei nave de război americane în ultimele două zile.

„Dacă Iranul continuă să încerce să lovească navele militare americane, de fiecare dată când face acest lucru sau încearcă să o facă, va pierde petroliere”, a transmis secretarul de stat Marco Rubio.

Blocada din Strâmtoarea Ormuz

Iranul a mai transmis că a vizat 10 nave, două vase americane și opt petroliere, care au încercat să traverseze un sector declarat „interzis și periculos” din Strâmtoarea Ormuz. De asemenea, Teheranul a amenințat că va ataca petroliere aflate în porturile din Kuweit și Bahrain.

Escaladarea conflictului a avut efecte imediate asupra piețelor energetice. Prețul petrolului a continuat să crească miercuri, țițeiul Brent apropiindu-se de pragul de 100 de dolari pe baril.

Implicarea rebelilor houthi

Situația regională este complicată și de participarea rebelilor houthi din Yemen la ostilități. Aceștia au atacat marți mai multe orașe din Arabia Saudită, provocând 73 de răniți și incendii la instalații petroliere.