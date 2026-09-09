Atac cu drone la frontiera Republicii Moldova: două persoane au murit, iar un punct de trecere a graniței a fost închis

Punctul de trecere a frontierei Tudora (Republica Moldova) – Starokazacie (Ucraina) a fost atacat cu drone în noaptea de 8 spre 9 septembrie.

Punct de trecere închis

O dronă a lovit punctul de trecere, iar alte două drone au căzut în apropierea acestuia, potrivit Serviciului Grăniceresc de Stat al Ucrainei, citat de Poliția de Frontieră a Moldovei.

Atacul a fost înregistrat între orele 23.35 – 00.05.

Infrastructura punctului ucrainean de trecere a frontierei a fost afectată, iar activitatea a fost sistată.

Toate persoanele aflate în punctul de trecere au fost evacuate.

În jurul orei 23.40, o patrulă mobilă a Poliției de Frontieră din Republica Moldova a auzit patru explozii.

Doi morți și doi răniți, în urma atacului cu drone

Ulterior, la ora 1.45, Serviciul Grăniceresc de Stat al Ucrainei a anunțat că, în urma atacului cu drone asupra punctului de trecere Starokazacie, două persoane civile au murit, iar alte două au fost rănite. Cetățenia acestora nu a fost încă stabilită.

Punctul de trecere a frontierei rămâne închis.

Autoritățile din Moldova anunță că în zona de frontieră de pe teritoriul țării nu au fost identificate fragmente de drone sau alte obiecte care să prezinte riscuri pentru securitatea populației.

Situația este în continuare monitorizată.

Sfaturi pentru cetățeni

Cetățenii care aud zgomote specifice dronelor sau explozii sunt îndemnați să își păstreze calmul, să se adăpostească într-un spațiu sigur, în interiorul locuințelor, și să urmărească exclusiv informațiile transmise de autorități.

De asemenea, oamenii sunt rugați să nu se apropie de eventuale resturi ale unor aparate de zbor, muniții sau alte obiecte necunoscute și să anunțe imediat autoritățile prin Serviciul 112, mai transmite Poliția de frontieră.