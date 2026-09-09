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Strâmtoarea Ormuz, tot mai puțin tranzitată. Numărul navelor comerciale a scăzut pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu

Strâmtoarea Ormuz a înregistrat marți o scădere a traficului de nave comerciale, în contextul intensificării conflictului dintre Statele Unite, Israel și Iran și al extinderii confruntărilor în regiune.
Strâmtoarea Ormuz, tot mai puțin tranzitată. Numărul navelor comerciale a scăzut pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu
Sursa foto: Mediafax Foto
Andrei Rachieru
09 sept. 2026, 06:13, Știri externe
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Potrivit datelor preliminare de transport maritim, șase nave care transportă mărfuri au traversat marți Strâmtoarea Ormuz, față de nouă nave în ziua precedentă și o medie de aproximativ 12 nave pe zi în ultimele 10 zile.

Datele au fost furnizate de platforma de monitorizare maritimă Kpler și pot suferi modificări, întrucât unele nave își opresc transponderele în timpul călătoriilor.

Strâmtoarea Ormuz, traversată de doar șase nave comerciale

Dintre cele șase nave care au trecut marți prin Strâmtoarea Ormuz, cinci se îndreptau spre zona Golfului, în timp ce una părăsea regiunea, potrivit datelor disponibile miercuri la ora 02:00.

Printre navele monitorizate s-au aflat un vas de tip Panamax și un tanc petrolier de dimensiune intermediară.

Scăderea traficului maritim are loc într-un moment în care situația de securitate din Orientul Mijlociu s-a deteriorat, iar riscurile pentru transportul comercial prin principalele puncte maritime ale regiunii au crescut.

Conflictul din Orientul Mijlociu afectează traficul maritim

Conflictul dintre Statele Unite, Israel și Iran s-a intensificat marți. Rebelii houthi din Yemen, susținuți de Iran, au lansat atacuri asupra mai multor orașe din Arabia Saudită, implicând și mai mult un aliat important al Statelor Unite în conflict.

În același timp, forțele americane au atacat mai multe petroliere iraniene, iar Iranul a lovit o bază americană din Iordania.

Evoluțiile sporesc presiunea asupra rutelor comerciale din Orientul Mijlociu, în special asupra strâmtorilor Ormuz și Bab el-Mandeb, două dintre cele mai importante puncte de trecere pentru transportul maritim de mărfuri și energie.

Traficul prin Bab el-Mandeb a scăzut și el

O evoluție similară a fost înregistrată și în strâmtoarea Bab el-Mandeb. Marți, 25 de nave comerciale au traversat această rută, dintre care 11 au intrat în zonă și 14 au ieșit.

Numărul este sub media de aproximativ 27 de nave care au traversat Bab el-Mandeb în ultimele 10 zile.

Printre navele care au trecut prin strâmtoare s-au numărat două petroliere de tip Suezmax, opt petroliere Aframax și un transportator de țiței de tip VLCC, adică un vas cu o capacitate foarte mare de transport.

Reducerea traficului prin cele două puncte maritime strategice indică o prudență crescută în rândul operatorilor de transport, pe fondul riscurilor de securitate generate de escaladarea conflictului regional.

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