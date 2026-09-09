Coreea de Sud monitorizează activitatea Coreei de Nord. Peste 20 de incursiuni la graniță în august

Declarația vine după un articol publicat de ziarul Chosun Ilbo, potrivit căruia soldați nord-coreeni au fost observați traversând Linia de Demarcație Militară de peste 20 de ori în luna august.

Coreea de Nord, peste 20 de incursiuni la graniță în august

Potrivit informațiilor publicate de Chosun Ilbo, care citează mai multe surse militare anonime, numărul incursiunilor trupelor nord-coreene detectate de armata Coreei de Sud în august a depășit numărul total înregistrat pe parcursul întregului an 2025.

Incursiunile au avut loc în timp ce forțele nord-coreene și-au reluat activitățile de fortificare în apropierea frontierei dintre cele două Corei.

Printre lucrările desfășurate în zonă se numără amplasarea de mine și construirea unor garduri, potrivit publicației sud-coreene.

Armata Coreei de Sud nu a confirmat însă în detaliu informațiile referitoare la numărul exact al traversărilor.

Coreea de Sud își menține pregătirea militară

Șefii Statelor Majore Reunite din Coreea de Sud au declarat că armata urmărește cu atenție activitățile desfășurate de Coreea de Nord în zona de frontieră.

„Armata ia măsuri de principiu în conformitate cu procedurile operaționale și va continua să își consolideze capacitățile”, au transmis Șefii Statelor Majore Reunite într-un comunicat.

Instituția nu a oferit informații suplimentare privind numărul, locurile sau momentele în care ar fi avut loc presupusele incursiuni ale trupelor nord-coreene.

Menținerea unei stări ridicate de pregătire militară este o măsură importantă pentru Coreea de Sud, în condițiile în care tensiunile cu regimul de la Phenian rămân ridicate.

Coreea de Nord își consolidează pozițiile de la frontieră

Activitățile de fortificare desfășurate de Coreea de Nord în apropierea frontierei reprezintă un alt element urmărit de autoritățile sud-coreene.

Lucrările menționate de Chosun Ilbo, inclusiv construirea de garduri și amplasarea de mine, au loc în apropierea uneia dintre cele mai militarizate frontiere din lume.

Linia de Demarcație Militară a fost stabilită în urma armistițiului care a pus capăt ostilităților active ale Războiului din Coreea în 1953. Cele două state nu au semnat însă un tratat de pace, ceea ce înseamnă că, din punct de vedere juridic, conflictul dintre Coreea de Nord și Coreea de Sud nu a fost încheiat printr-un acord de pace.