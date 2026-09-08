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Xi Jinping și Vladimir Putin reafirmă sprijinul pentru Coreea de Nord. Mesaje transmise lui Kim Jong Un

Președinții Chinei și Rusiei, Xi Jinping și Vladimir Putin, au reafirmat legăturile strategice strânse cu Coreea de Nord în mesajele transmise cu ocazia celei de-a 78-a aniversări a fondării statului nord-coreean, relatează miercuri presa de stat de la Phenian, KCNA.
Xi Jinping și Vladimir Putin reafirmă sprijinul pentru Coreea de Nord. Mesaje transmise lui Kim Jong Un
Hepta/Mediafax Foto
Andrei Rachieru
09 sept. 2026, 01:43, Știri externe
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Coreea de Nord marchează pe 9 septembrie aniversarea fondării sale, în 1948. Mesajele liderilor chinez și rus au fost publicate pe prima pagină a ziarului Rodong Sinmun, publicația oficială a Partidului Muncitorilor din Coreea.

China vrea să consolideze relațiile cu Kim Jong Un

Xi Jinping i-a transmis liderului nord-coreean Kim Jong Un că este pregătit să „continue consolidarea orientării strategice” a relațiilor dintre China și Coreea de Nord, scrie Reuters.

Președintele chinez a afirmat că Beijingul dorește să colaboreze cu Phenianul pentru dezvoltarea celor două țări. Xi a subliniat, de asemenea, că menținerea și dezvoltarea relațiilor bilaterale reprezintă o politică „constantă și de nezdruncinat” a Partidului Comunist Chinez și a guvernului de la Beijing.

Mesajul vine în contextul consolidării relațiilor dintre Coreea de Nord, China și Rusia, pe fondul tensiunilor geopolitice dintre aceste state și Occident.

Moscova promite „cea mai strânsă cooperare”

Într-un mesaj separat, Vladimir Putin a declarat că Rusia va continua „cea mai strânsă cooperare” cu Kim Jong Un pentru consolidarea parteneriatului strategic cuprinzător dintre Moscova și Phenian.

Liderul rus a susținut că dezvoltarea relațiilor dintre Rusia și Coreea de Nord va contribui la securitatea regională și la construirea unei „ordini mondiale multipolare mai juste”.

Relațiile dintre Moscova și Phenian s-au apropiat semnificativ în ultimii ani. Cele două state și-au intensificat cooperarea politică și militară, în timp ce Rusia și Coreea de Nord critică în mod constant politica Statelor Unite și a aliaților săi.

Kim Jong Un a primit mesaje din mai multe țări

Kim Jong Un a primit mesaje de felicitare și din partea liderilor mai multor alte state cu ocazia aniversării fondării Coreei de Nord.

Printre țările menționate de KCNA se numără Vietnam, Laos, Cambodgia, Mongolia, Suedia, Belarus, Singapore, Elveția și Zimbabwe.

Aniversarea din 9 septembrie este una dintre principalele sărbători naționale ale Coreei de Nord. Mesajele transmise de Xi Jinping și Vladimir Putin evidențiază importanța pe care Beijingul și Moscova o acordă relațiilor cu Phenianul și menținerii parteneriatelor strategice într-o perioadă de tensiuni geopolitice ridicate.

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