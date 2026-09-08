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Trump amenință Canada cu noi măsuri comerciale. Produsele canadiene ar putea fi eliminate din contractele guvernamentale ale SUA

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat marți că a cerut Administrației pentru Servicii Generale (GSA) să colaboreze cu Reprezentantul SUA pentru Comerț (USTR) pentru eliminarea produselor de origine canadiană din sistemul federal de achiziții publice, dacă Ottawa nu asigură „reciprocitate deplină și echitabilă” pentru fermierii și companiile americane.
Trump amenință Canada cu noi măsuri comerciale. Produsele canadiene ar putea fi eliminate din contractele guvernamentale ale SUA
Sursa foto: Mediafax Foto/DPA/Hepta
Andrei Rachieru
09 sept. 2026, 00:34, Știri externe
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Decizia reprezintă o nouă escaladare a disputei comerciale dintre Statele Unite și Canada și vine în aceeași zi în care au intrat în vigoare noi tarife canadiene asupra unor produse americane.

Produse canadiene, vizate de restricții în SUA

Trump a declarat într-un mesaj publicat pe platforma Truth Social că guvernul canadian, inclusiv autoritățile provinciale, ar împiedica întreprinderile mici și companiile americane să participe la piețele de achiziții publice din Canada.

Președintele american a cerut GSA și USTR să ia „toate măsurile necesare” pentru eliminarea produselor canadiene din Multiple Award Schedules, cu excepția cazului în care Canada restabilește ceea ce Trump consideră a fi acces reciproc pentru companiile și fermierii americani, scrie Reuters.

Sistemul Multiple Award Schedules permite autorităților americane să achiziționeze o gamă largă de produse și servicii de la furnizori contractați. Programul are o valoare anuală de peste 50 de miliarde de dolari, potrivit informațiilor prezentate de administrația Trump.

Disputa comercială se intensifică

Anunțul lui Trump vine în contextul unei noi runde de măsuri comerciale între cele două țări. Canada a introdus marți tarife asupra unor produse americane în valoare de aproximativ 20 de miliarde de dolari, cu taxe cuprinse între 15% și 50%, ca măsură de retorsiune față de tarifele impuse de administrația americană.

Măsurile canadiene vizează inclusiv produse agricole și industriale americane. Ottawa susține că politica sa urmărește protejarea companiilor canadiene și reducerea dependenței economice de Statele Unite.

Conflictul comercial dintre Washington și Ottawa durează de mai multe luni și riscă să afecteze relațiile economice dintre cele două state. În același timp, tensiunile ridică semne de întrebare privind viitorul acordului comercial nord-american USMCA.

Ottawa nu a răspuns imediat

Guvernul canadian nu a oferit imediat un punct de vedere cu privire la anunțul lui Trump.

Decizia președintelui american vine după ce administrația sa a adoptat deja măsuri tarifare împotriva unor produse canadiene. În luna iulie, Statele Unite au anunțat tarife suplimentare de până la 50% pentru anumite produse canadiene, justificând măsurile prin ceea ce Washingtonul consideră tratament discriminatoriu aplicat exporturilor americane.

În paralel, Canada și-a intensificat politica de sprijinire a companiilor autohtone în cadrul achizițiilor publice. Guvernul canadian promovează programul „Buy Canadian”, destinat creșterii accesului firmelor canadiene la contractele federale.

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