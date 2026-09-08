Marco Rubio, turneu în America Latină: SUA vor acorduri comerciale cu Peru, Columbia și Ecuador

Turneul lui Rubio are loc în contextul intensificării cooperării dintre Washington și statele din regiune în domenii precum securitatea, migrația și combaterea traficului de droguri.

Administrația Trump încearcă să își consolideze influența în America Latină și să dezvolte relații mai strânse cu guvernele de dreapta din regiune, scrie Reuters.

SUA caută acorduri comerciale

Rubio a vorbit despre obiectivele turneului înainte de plecarea din Florida. Secretarul de stat american a declarat că Washingtonul are interese comune cu Columbia, Peru și Ecuador atât în ceea ce privește combaterea criminalității transnaționale, cât și în domeniul economic.

„Sperăm să încheiem acorduri comerciale bune și solide cu toate cele trei țări în viitorul apropiat”, a declarat Rubio.

Oficialul american a apărat, de asemenea, implicarea Statelor Unite în sectorul petrolier din Venezuela. Rubio a susținut că exploatările petroliere deținute anterior de companii chineze, ruse și iraniene ar putea genera venituri pentru populația venezueleană prin parteneriate cu Statele Unite, în cazul unui viitor guvern ales democratic.

Negocieri privind tarifele SUA

Prima oprire a lui Rubio este Columbia, unde secretarul de stat american urmează să se întâlnească cu președintele de dreapta Abelardo De La Espriella.

Vizita are loc în condițiile în care Columbia încearcă să obțină reducerea tarifelor comerciale americane de 12,5%, intrate în vigoare în luna iulie. Oficialii columbieni au avertizat că taxele ar putea afecta exporturile țării către Statele Unite.

De La Espriella, supranumit „Tigrul”, a fost susținut de Donald Trump și i-a cerut președintelui american să suspende tarifele după cutremurul cu magnitudinea 7,4 care a lovit vestul Columbiei în august, la doar câteva zile după învestirea sa.

Statele Unite au anunțat că intenționează să ofere noului guvern columbian asistență în domeniul securității în valoare de 1 miliard de dolari.

Marco Rubio și lupta împotriva traficului de droguri

De La Espriella a promis o amplă operațiune împotriva criminalității și traficului de droguri și a renunțat la negocierile de pace cu grupările armate inițiate de predecesorul său de stânga.

Columbia s-a alăturat, de asemenea, inițiativei „Shield of the Americas”, o alianță militară promovată de lideri de dreapta din regiune și orientată spre combaterea traficului de droguri.

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a evocat posibilitatea unor operațiuni comune împotriva grupărilor armate columbiene. Printre acestea se numără Armata de Eliberare Națională (ELN), desemnată de Statele Unite drept organizație teroristă, precum și rămășițe ale grupării FARC.

După vizita din Columbia, Marco Rubio urmează să călătorească în Ecuador, unde se va întâlni cu președintele Daniel Noboa, iar apoi în Peru, pentru discuții cu președinta Keiko Fujimori.