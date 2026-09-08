Prima pagină » Știri externe » A fost stabilită data alegerilor anticipate din Serbia. Vucic a anunțat când vor merge sârbii la urne

A fost stabilită data alegerilor anticipate din Serbia. Vucic a anunțat când vor merge sârbii la urne

Aleksandar Vucic, președintele Serbiei, a anunțat că alegerile parlamentare anticipate vor avea loc pe 25 octombrie, pe fondul protestelor studențești care durează de aproape doi ani.
A fost stabilită data alegerilor anticipate din Serbia. Vucic a anunțat când vor merge sârbii la urne
Maria Nițu
08 sept. 2026, 22:31, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a anunțat marți că alegerile parlamentare anticipate vor avea loc pe 25 octombrie. Scrutinul vine după aproape doi ani de proteste conduse de studenți, având în vedere că el a fost desemnat candidat pentru funcția de prim-ministru, potrivit Reuters.

Luni, guvernul i-a cerut lui Vucic să dizolve parlamentul și să convoace alegeri anticipate.

„Alegerile vor avea loc pe 25 octombrie”, a declarat Vucic într-o emisiune de știri a postului public RTS, precizând că va anunța oficial decizia miercuri, la prânz.

Decizia îi va permite lui Vucic, care a fost desemnat sâmbătă de Partidul Progresist Sârb drept candidat la funcția de prim-ministru, să încerce să își reafirme autoritatea pe scena politică.

Următoarele alegeri parlamentare din Serbia erau programate abia în decembrie 2027. În urma protestelor conduse de studenți, care durează de aproape doi ani, Vucic a anunțat că va cere organizarea unor alegeri anticipate.

Aleksandar Vucic, care conduce Serbia de 12 ani, s-a confruntat cu proteste anticorupție declanșate de prăbușirea unui acoperiș din beton la o gară din Novi Sad, în nordul țării, în noiembrie 2024. În urma tragediei, 16 persoane și-au pierdut viața.

Opoziția și protestatarii îi acuză pe Vucic și pe aliații săi de violență împotriva adversarilor politici, corupție, legături cu crima organizată și restrângerea libertății presei. În repetate rânduri, acesta, împreună cu aliații săi, au respins acuzațiile.

Recomandarea video

Procurorul CSM Claudiu Sandu despre zborul cu jet privat al judecătorului CCR Cristian Deliorga: ”Cum se face că nu vedem nici o acțiune a Inspecției Judiciare? Există magistrați care își doresc lux și opulență, iar pentru asta sunt pregătiți să renunțe la imparțialitate”
G4Media
„Sucul-minune” a ajuns și în Premier League: de ce a devenit atât de căutată băutura care se găsește și la supermarket
GSP.ro
16 clase de a IX-a nu s-au mai format în județul Timiș din cauza numărului mic de elevi
Gandul
Nepotul fostului interlop Adrian Mogoș a murit la doar 6 ani! Familia a sperat la o minune până în ultima clipă 🥲
Cancan
Imaginile cu Victoria au făcut furori pe net. Fosta soție a apărut în bikini
Prosport
Europa a început să-și mute rezervele masive de aur din Statele Unite: Spania și Italia încă stau pe gânduri
Libertatea
Planta banală pe care o vezi peste tot în România, dar puțini îi știu adevăratele întrebuințări. E folosită des în medicina tradițională
CSID
Noua Dacia Spring nu va mai fi produsă în China. Unde se mută producția, dar nu în România
Promotor
HARTĂ. România, la 1.477 km de autostrăzi și drumuri expres / Ce se mai deschide în 2026 și ce rămâne pentru 2027
Economedia