A fost stabilită data alegerilor anticipate din Serbia. Vucic a anunțat când vor merge sârbii la urne

Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a anunțat marți că alegerile parlamentare anticipate vor avea loc pe 25 octombrie. Scrutinul vine după aproape doi ani de proteste conduse de studenți, având în vedere că el a fost desemnat candidat pentru funcția de prim-ministru, potrivit Reuters.

Luni, guvernul i-a cerut lui Vucic să dizolve parlamentul și să convoace alegeri anticipate.

„Alegerile vor avea loc pe 25 octombrie”, a declarat Vucic într-o emisiune de știri a postului public RTS, precizând că va anunța oficial decizia miercuri, la prânz.

Decizia îi va permite lui Vucic, care a fost desemnat sâmbătă de Partidul Progresist Sârb drept candidat la funcția de prim-ministru, să încerce să își reafirme autoritatea pe scena politică.

Următoarele alegeri parlamentare din Serbia erau programate abia în decembrie 2027. În urma protestelor conduse de studenți, care durează de aproape doi ani, Vucic a anunțat că va cere organizarea unor alegeri anticipate.

Aleksandar Vucic, care conduce Serbia de 12 ani, s-a confruntat cu proteste anticorupție declanșate de prăbușirea unui acoperiș din beton la o gară din Novi Sad, în nordul țării, în noiembrie 2024. În urma tragediei, 16 persoane și-au pierdut viața.

Opoziția și protestatarii îi acuză pe Vucic și pe aliații săi de violență împotriva adversarilor politici, corupție, legături cu crima organizată și restrângerea libertății presei. În repetate rânduri, acesta, împreună cu aliații săi, au respins acuzațiile.