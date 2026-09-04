Cel puțin 14 persoane din Serbia, vizate de programe de spionaj. Într-un caz a fost folosit Pegasus

Valul de atacuri cu spyware a fost descoperit în luna august, după ce Apple a notificat persoane din 110 țări că ar putea fi vizate de programe de spionaj de tip mercenar, relatează The Guardian.

Citizen Lab, organizație specializată în analiza criminalistică a atacurilor informatice și a programelor de supraveghere, a publicat miercuri o analiză potrivit căreia cel puțin un cetățean sârb a fost vizat cu Pegasus, program dezvoltat de compania NSO Group.

Potrivit organizației, utilizarea Pegasus ar fi putut permite atacatorului să obțină „acces total la dispozitiv”.

Programe de spionaj au vizat membri ai mișcării studențești din Serbia

Printre persoanele vizate se află membri ai mișcării studențești din Serbia, devenită una dintre principalele surse de presiune asupra guvernului condus de Aleksandar Vucic.

Mișcarea studențească s-a consolidat după protestele izbucnite în urma prăbușirii unei structuri a unei gări, în 2024. Demonstrațiile s-au extins la nivel național și au devenit una dintre cele mai importante mișcări de protest studențesc din Europa.

Nu există însă dovezi că guvernul lui Aleksandar Vucic ar fi fost entitatea care a folosit Pegasus împotriva studentului identificat în analiza Citizen Lab.

În schimb, alte programe de spionaj folosite împotriva unor studenți, inclusiv spyware-ul denumit NoviSpy, au fost asociate anterior cu autoritățile sârbe.

Ana Brnabić, președinta Parlamentului Serbiei și membră importantă a Partidului Progresist Sârb, aflat la guvernare, a respins acuzațiile privind supravegherea studenților.

„Categoric nu”, a declarat Brnabić pentru Euronews Serbia, afirmând că nu crede acuzațiile formulate de studenți și organizația Share.

Atacurile cu spyware din Serbia ar putea avea legătură cu alegerile

Organizația Share, care monitorizează drepturile digitale și securitatea informatică, consideră că momentul atacurilor ar putea ridica semne de întrebare în legătură cu alegerile locale desfășurate în martie.

Andrijana Ristic, consilier pentru politici publice în cadrul Share, a declarat că atacurile ar putea fi interpretate drept un test al capacităților de supraveghere înaintea alegerilor anticipate programate pentru luna octombrie.

„Acesta este cel mai amplu val de supraveghere documentat până acum în Serbia”, a afirmat Ristic.

Milica Popović, una dintre studentele vizate, a descris atacurile drept „crude” și a spus că posibilitatea ca cineva să fi pătruns în spațiul său privat fără știrea ei a făcut-o să se simtă „extrem de expusă”.

Studenta a afirmat însă că incidentul nu o va determina să renunțe la proteste.

„Dacă intenția lor a fost să ne sperie sau să ne facă să ne oprim, nu va funcționa”, a spus Popović.

Pegasus, programul de spionaj folosit împotriva activiștilor și jurnaliștilor

Pegasus este dezvoltat de NSO Group și a fost asociat în trecut cu operațiuni de supraveghere care au vizat jurnaliști, activiști pentru drepturile omului și opozanți politici.

NSO Group a fost înființată în Israel și a avut legături cu industria de securitate și apărare israeliană. Compania se află în prezent în proprietate americană și încearcă să își extindă prezența pe piața din Statele Unite, inclusiv prin demersuri pentru eliminarea sa de pe lista neagră a Departamentului american al Comerțului.

Compania a primit, de asemenea, printr-o decizie definitivă a unei instanțe americane, interdicția de a viza utilizatorii WhatsApp și produsele Meta. Nu este clar dacă atacul recent cu Pegasus asupra unui cetățean sârb a fost realizat prin intermediul WhatsApp.