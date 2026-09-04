Membri ai unei mișcări studențești din Serbia, vizați de programe spion avansate

Valul de infecții cu programe spyware a fost descoperit în august, după ce Apple a notificat persoane din 110 țări că probabil au fost victime ale unor programe spyware, potrivit The Guardian.

Citizen Lab, care efectuează analize criminalistice ale atacurilor spyware, a publicat miercuri o analiză care arată că cel puțin unul dintre sârbi a fost vizat de programul spyware Pegasus al NSO Group, care i-ar fi oferit atacatorului „acces total la dispozitiv”.

Share Foundation a spus că printre cei vizați se numărau membri ai unei mișcări studențești sârbe, care a fost o pacoste pentru guvernul lui Aleksandar Vučić din 2024. Consolidată din protestele la nivel național care au urmat prăbușirii unei gări în acea iarnă, este una dintre cele mai mari mișcări studențești din Europa.

Vučić se află la putere de mai bine de un deceniu, timp în care, spun criticii a îndrumat țara mai aproape de Moscova.

Atacul informatic, înaintea alegerilor

Nu există dovezi că guvernul lui Vučić a fost entitatea care i-a vizat pe studenți cu spyware-ul Pegasus. Cu toate acestea, alte programe spyware folosite împotriva studenților, inclusiv un software numit NoviSpy, au fost anterior conectate la autoritățile sârbe.

Share a spus că momentul ales – în timpul alegerilor locale din martie – ar fi putut fi un exercițiu înainte de alegerile anticipate programate pentru octombrie anul acesta.

„Acesta este cel mai mare val de supraveghere documentat în Serbia de până acum”, a declarat Andrijana Ristic, consilier politic la Share.