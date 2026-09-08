Germania va trimite Ucrainei noi rachete Patriot din stocurile armatei sale: Ne putem aştepta ca raidurile aeriene ruseşti să se intensifice

Germania va trimite Ucrainei noi rachete Patriot din stocurile armatei sale, a anunțat marți ministrul Apărării al țării, Boris Pistorius.

Concret, ministrul german a subliniat în cadrul reuniunii Grupului de contact pentru apărare al Ucrainei faptul că Berlinul a decis să „livreze de urgență” rachete interceptoare PAC-2 suplimentare.

Totodată, el a avertizat că Rusia ar putea să-și intensifice campania aeriană împotriva infrastructurii ucrainene odată cu apropierea iernii.

„Deoarece Rusia avansează foarte încet pe linia frontului, încearcă să distrugă baza economică și infrastructura critică a Ucrainei prin raiduri aeriene asupra instalațiilor portuare, centralelor electrice și altor ținte civile. Din păcate, ne putem aștepta ca raidurile aeriene rusești să se intensifice din nou odată cu scăderea temperaturilor, iar atunci pagubele vor fi și mai mari”, a spus Pistorius, potrivit Reuters.

Cu toate acestea, ministrul german nu a precizat câte rachete Patriot va furniza Kievului.

În cadrul reuniunii Grupului de contact pentru apărare al Ucrainei, Pistorius a anunțat că Germania va extinde și livrările de rachete aer-aer și va continua să furnizeze drone și muniție cu rază lungă de acțiune către Kiev.

Marea Britanie anunță un nou pachet militar de 100 de milioane de lire

Anunțul ministrului german Pistorius vine în aceeași zi în care Marea Britanie a anunțat că va acorda Ucrainei un nou pachet de sprijin militar în valoare de 100 de milioane de lire sterline. Pachetul include, printre altele, și rachete pentru sistemele Patriot, interceptoare, muniție de artilerie și drone.

Sprijinul va fi acordat prin mecanismul NATO PURL – Lista nevoilor prioritare ale Ucrainei, prin care Alianța coordonează achiziționarea din Statele Unite a echipamentelor militare necesare Kievului. Rachetele Patriot și celelalte echipamente de apărare antiaeriană urmează să fie livrate înainte de începutul iernii.