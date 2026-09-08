Un activist climatic extremist a fost arestat pentru sabotarea instalațiilor electrice în Germania

Suspectul căutat de vineri pentru acte de sabotaj asupra rețelei electrice germane a fost arestat marți, a anunțat poliția. Parchetul îl anchetează în prezent pe bărbat, fiind suspectat de provocarea unei explozii și perturbarea operațiunilor publice, a precizat poliția într-un comunicat, confirmând arestarea, relatează Le Figaro.

Conform surselor citate este vorba despre un bărbat în vârstă de 48 de ani, descris de guvern drept un activist climatic „extremist”. El este dintr-un orășel din Renania de Nord-Westfalia, în vestul țării, unde au avut loc majoritatea presupuselor atacuri.

Poliția investighează atacurile comise pe 1 septembrie asupra liniilor electrice din regiune și din Brandenburg (est), precum și pe 4 septembrie în Saxonia, tot în est. Pe 3 septembrie, poliția a primit o scrisoare care revendica responsabilitatea, iar identitatea expeditorului „era evidentă”, potrivit poliției. În timpul unei percheziții la domiciliul bărbatului, poliția a găsit obiecte suspectate a fi explozibili.

Tentativele de sabotaj ale rețelei electrice s-au intensificat în Germania

Potrivit ziarului Bild, camionul folosit de suspect în evadarea sa a fost găsit de forțele de ordine vineri după-amiază într-o zonă din Renania. Conform relatărilor din presă de marți, bărbatul a fost reținut în timpul unui control rutier în apropierea centralei electrice Weiweiler din aceeași regiune. Atacurile și tentativele de sabotaj ale rețelei electrice s-au intensificat în Germania în ultimele luni, unele atribuite activiștilor de stânga, altele Rusiei .

Pe 3 ianuarie, atacul incendiar asupra unei instalații electrice, revendicat de „Vulkangruppe” ( „Grupul Vulcanilor” ), a aruncat în întuneric peste 100.000 de oameni din Berlin. Actele de sabotaj comise în toată țara de săptămâna trecută nu au dus la pene de curent pe scară largă, deși funcționarea centralelor electrice din apropiere a fost întreruptă pentru scurt timp.