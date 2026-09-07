Prima pagină » Știri externe » Guvernul Serbiei îi cere președintelui Vucic să dizolve Parlamentul şi să fie convocate alegeri anticipate

Guvernul Serbiei îi cere președintelui Vucic să dizolve Parlamentul şi să fie convocate alegeri anticipate

Premierul sârb Djuro Macut i-a cerut, luni, președintelui Aleksandar Vucic să dizolve Parlamentul, pentru a deschide calea unui scrutin înainte de termen. „Alegerile nu au reprezentat niciodată un semn al slăbiciunii statului”, a spus premierul.
Guvernul Serbiei îi cere președintelui Vucic să dizolve Parlamentul şi să fie convocate alegeri anticipate
Premierul sârb Djuro Macut. Sursa foto: Hepta
Diana Nunuț
07 sept. 2026, 20:15, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Premierul sârb Djuro Macut i-a cerut, luni, preşedintelui Aleksandar Vucic să dizolve Parlamentul, pentru a deschide calea unor alegeri legislative anticipate în octombrie.

Anunțul a fost făcut la scurt timp după ședința extraordinară, care a avut loc la scurt timp după înmormântarea cu onoruri militare a lui Ratko Mladic, fost comandant militar al sârbilor bosniaci. Premierul sârb susține că organizarea alegerilor legislative vor contribui la consolidarea instituțiilor și la atenuarea tensiunilor politice.

„Alegerile nu au reprezentat niciodată un semn al slăbiciunii statului. Alegerile sunt dovada forței de neclintit a Serbiei democratice, care are încredere necondiționată în poporul său”, a afirmat Macut, potrivit Euractiv. 

Viitoarele alegeri legislative la termen urmau să fie organizate la finalul anului 2027

Deși următoarele alegerii parlamentare urmau să aibă loc la termen abia la sfârșitul anului 2027, preşedintele sârb Aleksandar Vucic a evocat, la sfârşitul lui august, organizarea unui scrutin legislativ anticipat în octombrie.

Odată cu anunțul guvernului, Vucic are la dispoziție 72 de ore de la primirea propunerii pentru a decide dacă va dizolva parlamentul și este de așteptat să stabilească oficial data alegerilor până la sfârșitul acestei săptămâni.

Situația politică din Serbia este tensionată încă din 2024, când acoperișul unei gări din Novi Sad a provocat moartea a 16 persoane. Tragedia a fost cea mai gravă criză politică de când Partidul Progresist Sârb (SNS) a ajuns la putere în 2012. Nimeni nu a fost încă tras la răspundere penală pentru aceste decese.

Pe de altă parte, partidul de guvernământ a decis în weekend să candideze sub denumirea de „Serbia Unită”, cu Vučić drept candidat la funcția de prim-ministru. Acesta a afirmat în repetate rânduri că va demisiona din funcția de președinte dacă va fi numit prim-ministru.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Sunt amenințările Rusiei “inventate” de NATO? Experții explică unde și cum ar putea ataca Putin
G4Media
El urmează să fie noul antrenor FCSB! „Suntem la ultimele discuții”
GSP.ro
Consiliera pe securitate națională a lui Nicușor Dan acuză un Fake News pe rețelele sociale, în care ar fi fost implicată. Cu ce procuroare ar fi fost „confundată”. Acuză că ținta ar fi fost președintele, de fapt
Gandul
DOLIU în lumea filmului! Actorul iubit de români, găsit mort în propria locuință 😲
Cancan
Carmen Negoiță, imagini în costum de baie alături de prietena ei, Dana Săvuică: „Două femei mature, care împărtăşec pasiuni comune”
Prosport
Două case se vând cu mai puțin de 16.000 de euro, într-un sat aflat la două ore de România: 15 ari, apă de izvor și fântână în curte
Libertatea
Boala de care suferă Armina de la „Insula Iubirii”. Marcel, soțul ei, a dezvăluit problemele de sănătate cu care se confruntă
CSID
Niciunul dintre noile radare fixe nu poate fi folosit pentru a aplica amenzi. CNAIR: „Apelăm la bunul-simț al șoferilor”
Promotor
Economia României frânează: PIB-ul stagnează în T2, iar industria se contractă puternic. Construcțiile și investițiile compensează scăderile
Economedia