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Gunoi și poluare fonică într-unul dintre cele mai vizitate cartiere din Tokyo. Autoritățile vor să limiteze închirierile pentru turiști

Cartierul Shinjuku din Tokyo, o destinație turistică importantă din capitala japoneză, intenționează să interzică mai mult de jumătate din închirierile pe termen scurt, oferite în special prin Airbnb, după o creștere a plângerilor din partea locuitorilor locali.
Gunoi și poluare fonică într-unul dintre cele mai vizitate cartiere din Tokyo. Autoritățile vor să limiteze închirierile pentru turiști
Mediafax Foto. Imagine cu caracter ilustrativ
Laurentiu Marinov
07 sept. 2026, 20:15, Știri externe
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Cunoscut pentru viața de noapte, cartierul Shinjuku din Tokyo reprezintă aproape 10% din cele aproximativ 42.000 de închirieri pe termen scurt înregistrate în Japonia. Cu toate acestea, creșterea numărului acestor spații de cazare a fost însoțită de o nemulțumire tot mai mare în rândul locuitorilor, care denunță comportamentele care încalcă reglementările locale, relatează Le Figaro.

Deșeurile sortate necorespunzător, fumatul în zonele interzise, ​​poluarea fonică și încălcarea proprietății private se numără printre principalele plângeri. Ca răspuns la această situație, primăria intenționează să își modifice regulamentele pentru a interzice locuințele private în zonele rezidențiale și în apropierea școlilor.

„Odată cu creșterea numărului de unități private de închiriat, reclamațiile și problemele conexe s-au înmulțit”, a declarat pentru AFP un oficial din Shinjuku. Peste 50% din închirierile pe termen scurt din Shinjuku sunt potențial afectate de această interdicție, conform noilor reglementări propuse, a precizat el, adăugând că planul va fi anunțat oficial de către primar marți.

Localnicii, exasperați de turiști

Japonia își propune să atragă  60 de milioane de turiști străini până în 2030, față de 42 de milioane în 2025, însă turismul excesiv a devenit o provocare majoră în unele destinații japoneze populare. Locuitorii din Kyoto și din alte locații aglomerate  și-au exprimat exasperarea față de mulțimile care își fac selfie-uri, precum și față de ambuteiaje și creșterea prețurilor terenurilor. În Shinjuku, reclamațiile legate de închirierile pe termen scurt au crescut cu aproximativ 40% în anul fiscal care se încheie în martie.

În iulie, Agenția Japoneză de Turism a acordat guvernelor locale dreptul de a reglementa cazările pe termen scurt atunci când este amenințat un „mediu de viață liniștit și educațional” sau atunci când acestea „împiedică menținerea unei populații permanente și a comunității locale ”. Kyoto are în vedere restricționarea noilor închirieri pe termen scurt în anumite zone rezidențiale și industriale.

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