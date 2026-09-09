Trump interzice importurile unor produse canadiene. Ce se află pe listă și când intră în vigoare măsura

Decizia vine după ce Canada a introdus tarife vamale asupra unor produse americane, într-o nouă escaladare a disputei comerciale dintre cele două țări.

Trump a susținut, într-o serie de ordine executive semnate marți, că Canada „discriminează” comerțul american.

Măsurile anunțate de președintele SUA vizează mai multe categorii de produse canadiene și se adaugă tarifelor deja impuse de administrația de la Washington, scrie Reuters.

Trump interzice importurile canadiene după introducerea tarifelor de retorsiune

Noile măsuri anunțate de Trump vin după ce tarifele canadiene asupra produselor americane au intrat în vigoare în noaptea de marți.

Canada a introdus taxe vamale de retorsiune asupra unor produse americane precum oțel, îmbrăcăminte și mobilier. Ottawa a adoptat aceste măsuri după ce Statele Unite au impus, luna trecută, tarife de 50% pentru produse canadiene în valoare de aproximativ 20 de miliarde de dolari.

Tarifele americane au afectat mai multe sectoare ale economiei canadiene, inclusiv industria mobilei și cea a vinului, dar și companiile care comercializează echipamente sportive și pentru pescuit.

În replică, Trump a decis să vizeze și importurile din Canada. Potrivit Casei Albe, lista produselor vizate include diverse băuturi alcoolice și produse lactate, printre care zerul.

Casa Albă acuză Ottawa de discriminarea companiilor americane

Administrația Trump susține că autoritățile canadiene limitează distribuția anumitor produse americane, în timp ce produse similare provenite din alte țări beneficiază de un tratament diferit.

Potrivit președintelui american, această situație reprezintă o formă de discriminare împotriva companiilor din Statele Unite.

Conflictul comercial are implicații importante pentru ambele economii. Statele Unite reprezintă principalul partener comercial al Canadei, iar, în general, peste două treimi din exporturile canadiene sunt destinate pieței americane.

Negocierile comerciale rămân blocate

Atât oficialii americani, cât și cei canadieni au transmis că își doresc încheierea unui acord care să reducă tensiunile comerciale. Totuși, nu au fost programate noi negocieri după ce discuțiile dintre cele două guverne s-au prăbușit la sfârșitul lunii august.

Premierul Canadei, Mark Carney, a declarat marți, într-un mesaj video, că orientarea țării sale către reducerea dependenței de Statele Unite ca principal partener comercial „va avea un cost”.

Tensiunile dintre Washington și Ottawa au depășit însă domeniul comercial. În august, Donald Trump a ordonat schimbarea denumirii lacului Ontario în „Lake America”, decizie care a provocat reacții negative atât în Canada, cât și în Statele Unite.

Noile restricții comerciale riscă să amplifice presiunile asupra relațiilor economice dintre cele două state și să afecteze companiile de pe ambele maluri ale graniței.