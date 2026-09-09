Trump salută victoria AfD în Saxonia-Anhalt: „Sunt în ascensiune”. Președintele SUA critică politica de imigrație a Germaniei

„Wow! Partidul Populist din Germania tocmai a avut o seară cu adevărat extraordinară”, a scris Trump pe platforma sa Truth Social, referindu-se la alegerile de duminică din Saxonia-Anhalt, relatează agenția dpa.

Trump nu a menționat direct AfD, însă mesajul său făcea în mod evident referire la partid.

„Sunt în ascensiune”

„În sfârșit, s-au săturat de regulile și reglementările absolut oribile privind imigrația, care au afectat atât de grav Germania. SUNT ÎN ASCENSIUNE și nu vor mai accepta asta”, a adăugat Trump.

Postarea s-a încheiat cu mesajul „MGGA!!!”, o aparentă abreviere de la „Make Germany Great Again” („Să facem Germania măreață din nou”), inspirată din sloganul său „Make America Great Again” (MAGA).

Trump reacționase și în seara alegerilor, când a distribuit pe Truth Social o imagine cu o proiecție a rezultatelor din Saxonia-Anhalt, care arăta AfD pe primul loc. Atunci, liderul de la Casa Albă nu a adăugat niciun comentariu.

AfD s-a apropiat de administrația Trump după revenirea republicanului la Casa Albă, în ianuarie 2025. Copreședinta partidului, Alice Weidel, l-a numit pe Trump un model, iar reprezentanți ai AfD au participat la ceremonia sa de învestire.

Vicepreședintele american JD Vance s-a întâlnit cu Weidel în marja Conferinței de Securitate de la München, în februarie 2025. La aceeași conferință, Vance a criticat izolarea partidelor populiste prin așa-numitele „cordoane sanitare”, afirmând că o astfel de abordare riscă să ignore voința a milioane de alegători.

În al doilea mandat, Trump a adoptat o linie dură în domeniul imigrației și a susținut deportările în masă. Președintele american a criticat în repetate rânduri și politica Germaniei privind azilul și migrația.

AfD, victorie categorică în Saxonia-Anhalt

AfD a câștigat detașat alegerile din Saxonia-Anhalt, cu 43,8% din voturi, mai mult decât dublu față de scrutinul din 2021. CDU s-a clasat pe locul al doilea, cu 17,2%, urmată de SPD, cu 9,3%, Verzii, cu 8,9%, și Die Linke, cu 8,6%. BSW a obținut 5,3% și a intrat în parlamentul landului.

AfD a câștigat 39 din cele 83 de mandate, sub pragul necesar pentru majoritatea absolută.