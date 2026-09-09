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Mai angajează companiile în plină recesiune? Care este situația la zi pe piața muncii? Ana Călugăru, Head of Communications la eJobs Romania, răspunde de la ora 13.00 LIVE în emisiunea „Harta de impact”

În ediția de miercuri a emisiunii „Harta de impact”, realizată de G4Media și Economedia, sunt analizate evoluțiile pe piața muncii în plină recesiune, alături de Ana Călugăru, Head of Communications la eJobs Romania. Urmărește LIVE de la ora 13.00.
Mai angajează companiile în plină recesiune? Care este situația la zi pe piața muncii? Ana Călugăru, Head of Communications la eJobs Romania, răspunde de la ora 13.00 LIVE în emisiunea „Harta de impact”
Departamentul Economic
09 sept. 2026, 10:39, Economic
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Pe agenda ediției de miercuri, 9 septembrie, se află și autostrăzile care se mai deschid până la finalul anului, alături de cele mai relevante subiecte cu impact asupra vieții tuturor.

Peste 9 milioane de candidaturi au fost înregistrate de la începutul anului până în prezent pe platforma eJobs.ro, acesta fiind cel mai mare număr de aplicări din ultimii 10 ani. Asta pentru că a crescut numărul mediu de aplicări pe candidat, dar și numărul de candidați noi din platformă. Comparativ cu primele 8 luni ale anului trecut, numărul de aplicări a crescut cu 28%, iar numărul de candidați noi cu 12%. Concurență acerbă este pentru domeniile care recrutează masiv candidați entry level, retailul fiind cel mai bun exemplu. Ca număr de aplicări pe job urmează IT / telecom, advertising / marketing / PR sau farma.

În același timp, mai mult de jumătate dintre tinerii români cu vârste între 18 și 24 de ani sunt dispuși să accepte un loc de muncă fără legătură cu studiile pe care le-au urmat, pentru a-și asigura un venit lunar, arată un sondaj realizat de platformă.

Despre emisiunea „Harta de impact”

În fiecare miercuri, de la ora 13:00, Ioana Câmpean (redactor-șef G4Media) și Elena Deacu (redactor-șef Economedia) desenează live harta deciziilor care contează: de la București, Bruxelles sau Washington, până la orașul tău, și îți arată cum îți influențează acestea buzunarul, afacerea sau cariera.

Formatul conectează evenimentele mari – decizii guvernamentale, fonduri europene, proiecte de infrastructură, schimbări geopolitice – cu impactul lor concret asupra buzunarului tău, afacerii tale sau carierei tale.

Prin grafică, interviuri cu decidenți, lideri din industrii, experți, prin analize exclusive cu jurnaliști din cele două redacții, „Harta de Impact” filtrează prin zgomot și aduce în prim-plan ce contează cu adevărat – pe înțelesul fiecăruia.

„Harta de Impact” nu-ți spune doar ce s-a întâmplat. Îți arată unde te afli și încotro mergi.

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