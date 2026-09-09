Prima pagină » Știri externe » Israelul închide consulatul britanic din Ierusalimul de Est, după ce Marea Britanie, Franța și Canada au interzis importurile din Cisiordania

Israelul închide consulatul britanic din Ierusalimul de Est, după ce Marea Britanie, Franța și Canada au interzis importurile din Cisiordania

Israelul a anunțat, marți, că va închide consulatul Marii Britanii din Ierusalimul de Est, ca răspuns la planurile Regatului Unit, Franței și Canadei de a bloca importurile din așezările israeliene din Cisiordania.
Israelul închide consulatul britanic din Ierusalimul de Est, după ce Marea Britanie, Franța și Canada au interzis importurile din Cisiordania
Sursă foto: Hepta
Daiana Rob
09 sept. 2026, 08:46, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

De asemenea, Marea Britanie nu va mai participa la misiunea de coordonare condusă de SUA pentru Gaza, iar unor oficiali britanici, printre care fostul lider al Partidului Laburist Jeremy Corbyn, precum și altor cetățeni li se va interzice intrarea în Israel, a declarat ministrul israelian de externe, Gideon Saar, citat de Reuters.

„Măsura britanică este distorsionată din punct de vedere moral și constituie o ingerință flagrantă în afacerile unui stat suveran și în procesul său electoral”, acuză ministrul de Externe al Israelului. Saar a calificat comentariile omologului britanic rivind curățarea etnică a palestinienilor de către Israel drept acuzații care reprezintă „minciuni scandaloase”.

Consulatul britanic din Ierusalimul de Est este acreditat pe lângă Autoritatea Palestiniană din Cisiordania.

Saar a declarat că a coordonat răspunsul Israelului cu prim-ministrul Benjamin Netanyahu, acuzând în același timp Marea Britanie că se amestecă în viitoarele alegeri din Israel, programate pentru sfârșitul lunii octombrie.

Mai multe țări au decis să interzică comerțul cu produse Israeliene din Cisiordania

Decizia Israelului vine în contextul planurilor mai multor țări europene de a interzice comerțul cu produse israeliene. Liderii din Franța, Marea Britanie, dar și din Canada au decis că situația se deteriorează, din cauza violenței fără precedent a coloniștilor și a extinderii așezărilor, menționând în mod specific că proiectul E1 de colonizare din Cisiordania este „inacceptabil”.

Ministrul de Externe al Marii Britanii, Ed Miliband a afirmat că Londra nu mai poate pur și simplu să „denunțe” nedreptatea și suferința, ci trebuie să acționeze pentru a se opune extinderii așezărilor.

Canada consideră de zeci de ani că soluția celor două state este cea mai bună propunere pentru asigurarea păcii pe termen lung în Orientul Mijlociu și pentru soluționarea preocupărilor Israelului în materie de securitate, după cum a scris pe X ministrul canadian al Afacerilor Externe, Anita Anand.

Rabbiul-șef al Marii Britanii, Sir Ephraim Mirvis, a descris planurile privind sancțiunile drept „o zi neagră pentru evreii britanici” și a acuzat guvernul britanic de „politică de fațadă”.

„Aceste măsuri nu vor reuși decât să întărească tocmai extremismul pe care încearcă să-l combată”, a scris Mirvis pe X.

Mărfurile care fac obiectul interdicțiilor reprezintă doar o mică parte din exporturi

Cu toate acestea, principalele ce provin din Cisiordania și fac obiectul interdicțiilor sunt produse agricole precum curmale, citrice, plante aromatice și vin, și reprezintă doar o mică parte din totalul exporturilor Israelului.

Asta înseamnă că interdicțiile comerciale sunt în mare parte simbolice și nu vor afecta fluxurile comerciale bilaterale mai ample, ci fac parte dintr-un efort mai larg de a consolida sprijinul pentru soluția celor două state.

Relațiile dintre Israel și Marea Britanie au devenit din ce în ce mai tensionate în ultimii ani, Londra criticând comportamentul Israelului în Gaza, extinderea așezărilor din Cisiordania, dar și creșterea numărului de atacuri ale coloniștilor asupra palestinienilor.

Recomandarea video

Procurorul CSM Claudiu Sandu despre zborul cu jet privat al judecătorului CCR Cristian Deliorga: ”Cum se face că nu vedem nici o acțiune a Inspecției Judiciare? Există magistrați care își doresc lux și opulență, iar pentru asta sunt pregătiți să renunțe la imparțialitate”
G4Media
„Sucul-minune” a ajuns și în Premier League: de ce a devenit atât de căutată băutura care se găsește și la supermarket
GSP.ro
Cum i-a scos DIICOT din transă pe șamanii din Hunedoara. Le promiteau clienților senzații tari cu ayahuasca, dar și intervenție medicală rapidă, în caz de complicații
Gandul
Luciana Păunescu a murit fulgerător la 46 de ani! Cu doar o lună înainte, își făcuse analizele și le-a mărturisit prietenilor că vrea să devină mamă
Cancan
Imaginile cu Victoria au făcut furori pe net. Fosta soție a apărut în bikini
Prosport
Un român reținut dimineață a fost trimis până seara cu escortă, la București, din Italia: „O persoană periculoasă”
Libertatea
Baba Vanga ar fi prezis ce se va întâmpla cu omenirea în 2027. O boală misterioasă sau un experiment genetic ar putea schimba omenirea
CSID
Noua Dacia Spring nu va mai fi produsă în China. Unde se mută producția, dar nu în România
Promotor
HARTĂ. România, la 1.477 km de autostrăzi și drumuri expres / Ce se mai deschide în 2026 și ce rămâne pentru 2027
Economedia