Israelul închide consulatul britanic din Ierusalimul de Est, după ce Marea Britanie, Franța și Canada au interzis importurile din Cisiordania

De asemenea, Marea Britanie nu va mai participa la misiunea de coordonare condusă de SUA pentru Gaza, iar unor oficiali britanici, printre care fostul lider al Partidului Laburist Jeremy Corbyn, precum și altor cetățeni li se va interzice intrarea în Israel, a declarat ministrul israelian de externe, Gideon Saar, citat de Reuters.

„Măsura britanică este distorsionată din punct de vedere moral și constituie o ingerință flagrantă în afacerile unui stat suveran și în procesul său electoral”, acuză ministrul de Externe al Israelului. Saar a calificat comentariile omologului britanic rivind curățarea etnică a palestinienilor de către Israel drept acuzații care reprezintă „minciuni scandaloase”.

Consulatul britanic din Ierusalimul de Est este acreditat pe lângă Autoritatea Palestiniană din Cisiordania.

Saar a declarat că a coordonat răspunsul Israelului cu prim-ministrul Benjamin Netanyahu, acuzând în același timp Marea Britanie că se amestecă în viitoarele alegeri din Israel, programate pentru sfârșitul lunii octombrie.

Mai multe țări au decis să interzică comerțul cu produse Israeliene din Cisiordania

Decizia Israelului vine în contextul planurilor mai multor țări europene de a interzice comerțul cu produse israeliene. Liderii din Franța, Marea Britanie, dar și din Canada au decis că situația se deteriorează, din cauza violenței fără precedent a coloniștilor și a extinderii așezărilor, menționând în mod specific că proiectul E1 de colonizare din Cisiordania este „inacceptabil”.

Ministrul de Externe al Marii Britanii, Ed Miliband a afirmat că Londra nu mai poate pur și simplu să „denunțe” nedreptatea și suferința, ci trebuie să acționeze pentru a se opune extinderii așezărilor.

Canada consideră de zeci de ani că soluția celor două state este cea mai bună propunere pentru asigurarea păcii pe termen lung în Orientul Mijlociu și pentru soluționarea preocupărilor Israelului în materie de securitate, după cum a scris pe X ministrul canadian al Afacerilor Externe, Anita Anand.

Rabbiul-șef al Marii Britanii, Sir Ephraim Mirvis, a descris planurile privind sancțiunile drept „o zi neagră pentru evreii britanici” și a acuzat guvernul britanic de „politică de fațadă”.

„Aceste măsuri nu vor reuși decât să întărească tocmai extremismul pe care încearcă să-l combată”, a scris Mirvis pe X.

Mărfurile care fac obiectul interdicțiilor reprezintă doar o mică parte din exporturi

Cu toate acestea, principalele ce provin din Cisiordania și fac obiectul interdicțiilor sunt produse agricole precum curmale, citrice, plante aromatice și vin, și reprezintă doar o mică parte din totalul exporturilor Israelului.

Asta înseamnă că interdicțiile comerciale sunt în mare parte simbolice și nu vor afecta fluxurile comerciale bilaterale mai ample, ci fac parte dintr-un efort mai larg de a consolida sprijinul pentru soluția celor două state.

Relațiile dintre Israel și Marea Britanie au devenit din ce în ce mai tensionate în ultimii ani, Londra criticând comportamentul Israelului în Gaza, extinderea așezărilor din Cisiordania, dar și creșterea numărului de atacuri ale coloniștilor asupra palestinienilor.