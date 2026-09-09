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„South Park” își schimbă numele. Cum îl ironizează pe Donald Trump înaintea noului sezon

Serialul animat satiric „South Park” a anunțat că își schimbă numele pentru a ironiza intențiile președintelui american Donald Trump de a redenumi mai multe locuri din întreaga lume.
„South Park” își schimbă numele. Cum îl ironizează pe Donald Trump înaintea noului sezon
Foto: X
Cosmin Pirv
09 sept. 2026, 08:34, Știri externe
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Decizia realizatorilor serialului de succes vine după ce Donald Trump a anunțat, la sfârșitul lunii august, schimbarea numelui Lacului Ontario, situat la granița dintre SUA și Canada, în Lacul Americii.

De asemenea, președintele american a sugerat, duminică, că vrea să redenumească statul New Mexico în New America.

La începutul celui de-al doilea mandat, el ordonase schimbarea denumirii Golfului Mexicului în Golful Americii. Pentru a se conforma acestor decizii, atât Apple, cât și Google au modificat denumirea acestor întinderi de apă pe hărțile lor destinate utilizatorilor americani.

Acest lucru a stârnit ironia creatorilor serialului american, Trey Parker și Matt Stone: „Inspirați de curajul și patriotismul celor de la Apple și Google, schimbăm numele South Park în SOUTH AMERICA”, a scris contul oficial al serialului pe X, citat de Le Figaro.

Audiențe record cu Trump

Serialul „South Park” se desfășoară într-un orășel american și este cunoscut pentru limbajul său vulgar și umorul cu care abordează teme sociale și politice.

Nu este prima dată când „South Park” îl ironizează pe Donald Trump, iar reacția publicului a fost pe măsură.

Un episod difuzat în iulie 2025, care l-a avut în centrul satirei pe președintele american, a înregistrat aproximativ 6 milioane de spectatori în SUA, devenind cea mai urmărită premieră de sezon a serialului din ultimii ani.

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