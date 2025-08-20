Proiect controversat de colonizare în Cisiordania, aprobat de Israel. Va diviza teritoriul palestinian

Dezvoltarea coloniei în zona E1, un teren deschis situat la est de Ierusalim, este luată în considerare de mai bine de două decenii, dar fusese înghețată din cauza presiunilor exercitate de Statele Unite în timpul administrațiilor anterioare.

Miercuri, proiectul a primit aprobarea finală din partea Comitetului de Planificare și Construcții, după ce ultimele petiții împotriva sa au fost respinse pe 6 august.

Dacă procesul avansează rapid, lucrările de infrastructură ar putea începe în câteva luni, iar construcția locuințelor ar putea debuta într-un an. Planul include aproximativ 3.500 de apartamente pentru extinderea coloniei Maale Adumim, a declarat ministrul de finanțe de extremă dreapta, Bezalel Smotrich, într-o conferință de presă organizată la fața locului.

Smotrich a prezentat aprobarea drept un răspuns la țările occidentale care și-au anunțat în ultimele săptămâni intenția de a recunoaște un stat palestinian.

„Această realitate îngroapă în sfârșit ideea unui stat palestinian, pentru că nu există nimic de recunoscut și nimeni de recunoscut”, a declarat Smotrich reporterilor. „Oricine în lume încearcă astăzi să recunoască un stat palestinian va primi un răspuns din partea noastră pe teren.”

Localizarea zonei E1 este semnificativă pentru că reprezintă una dintre ultimele legături geografice între Ramallah, în nordul Cisiordaniei, și Betleem, în sud.

Peace Now, o organizație care monitorizează expansiunea coloniilor din Cisiordania, a numit proiectul E1 „mortuar pentru viitorul Israelului și pentru orice șansă de a obține o soluție pașnică a celor două state”, „garantând încă mulți ani de vărsare de sânge”