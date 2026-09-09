Drona care a intrat în România era aproape să lovească avionul lui Zelenski. Premierul Norvegiei confirmă incidentul

„Avionul său a fost aproape lovit de o dronă în timp ce urma să decoleze din Moldova. Aceasta este realitatea cu care se confruntă”, a declarat premierul Norvegiei, Jonas Gahr Støre, pentru postul public NRK, potrivit Reuters.

Volodimir Zelenski se deplasa spre Oslo, unde urma să participe la funeraliile regelui Harald al V-lea și să poarte discuții cu premierul norvegian privind apărarea aeriană a Ucrainei.

Kyiv Independent scrie, citând o sursă, că momentul în care drona a traversat spațiul aerian al Republicii Moldova a coincis cu decolarea avionului președintelui ucrainean.

Drona a intrat apoi în România

Este vorba despre incidentul care a declanșat marți alerte aeriene inclusiv în România.

Ministerul Apărării Naționale a precizat că ținta aeriană a fost detectată pentru prima dată la ora 16:33, la vest de Chișinău, deplasându-se spre vest. La aceeași oră au început măsurile de alertare a populației din județul Iași și din nordul județului Vaslui.

La 16:37, drona a pătruns în spațiul aerian al României, la aproximativ 30 de kilometri sud-est de Iași.

Două avioane de luptă F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, dislocate la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu pentru misiuni NATO de Poliție Aeriană Întărită, au decolat la ora 16:39 pentru monitorizarea situației.

Drona și-a continuat zborul spre interiorul României. La ora 16:48 se afla la aproximativ 18 kilometri nord de Roman, iar autoritățile au extins mesajele RO-Alert către județele Neamț, Suceava și Botoșani.

Contactul radar a fost pierdut la ora 17:02, în zona de graniță dintre județele Iași și Botoșani. Șase minute mai târziu, ținta a fost identificată din nou în spațiul aerian al Republicii Moldova.

Ulterior, autoritățile române au fost informate că drona s-a prăbușit în apropierea localității Mihăileni Vechi din Republica Moldova, la aproximativ 25 de kilometri de frontiera cu România.

Aeroportul din Chișinău a fost blocat temporar

Incidentul a provocat perturbări importante și în Republica Moldova. Plecările și sosirile pe Aeroportul Internațional Chișinău au fost suspendate temporar după pătrunderea în spațiul aerian moldovean a două drone rusești.

Potrivit Reuters, unele aeronave care se îndreptau către Chișinău au fost nevoite să aterizeze pe alte aeroporturi sau să aștepte în aer redeschiderea spațiului aerian. Una dintre drone s-a prăbușit pe un câmp și a provocat un incendiu, în timp ce cealaltă a continuat spre România.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a calificat incursiunile drept o „amenințare gravă la adresa vieții oamenilor”.

Vizita lui Zelenski în Norvegia

Volodimir Zelenski a sosit la Hotelul Plaza din Oslo marți în jurul orei 21:00, unde s-a întâlnit cu premierul Jonas Gahr Støre și cu ministrul de externe, Espen Barth Eide. O noua discuție între liderii celor două țări a avut loc miercuri.

Președintele ucrainean a dezvăluit că discută cu oficialii din Norvegia și Canada despre arme moderne pentru protecția în fața atacurilor aeriene rusești.