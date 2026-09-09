Semnal de alarmă tras de Rogobete: Nu mai sunt bani în programele naţionale de acţiuni prioritare: ATI, AVC, Neonatologie, infarct miocardic acut

Invitat miercuri seara la Antena 3 CNN, fostul ministru al Sănătății Alexandru Rogobete a afirmat că bugetele pentru programele naționale de acțiuni prioritare, care vizează secții precum ATI, AVC, infarctul și neonatologia, sunt aproape epuizate pentru ultimul trimestru al acestui an.

„Nu mai sunt bani în programele naționale de acțiuni prioritare: ATI, AVC, neonatologie, infarct miocardic acut. Adică discutăm despre acele programe naționale care sunt finanțate direct de către Ministerul Sănătății și finanțează cele mai critice secții dintr-un spital”, a declarat Rogobete.

El a criticat modul în care au fost făcute reducerile bugetare, susținând că acestea riscă să provoace un blocaj major în sistemul sanitar.

„Joaca asta de-a reformiștii, prin care se reduce bugetul cu orice preț, tăierea asta cu barda de sus până jos, deși toată lumea i-a spus de la început că nu se poate, ne va duce, din punctul meu de vedere, în cel mai periculos pe de-o parte și cel mai mare blocaj din ultimii 15 ani”, a afirmat fostul ministru al Sănătății la Antena 3 CNN.

Rogobete: Situația putea fi rezolvată prin rectificare bugetară de un Guvern cu puteri depline

El a explicat că, în cazul în care Guvernul ar fi avut puteri depline, situația ar fi putut fi rezolvată printr-o rectificare bugetară prin care să fie suplimentate fondurile destinate acestor programe.

Rogobete a dat ca exemplu situația de anul trecut, când, în domeniul sănătății, au fost făcute două rectificări bugetare pozitive.

„Anul trecut, de exemplu, am avut două rectificări bugetare la sănătate, ambele au fost pozitive. O dată pozitivă, adică bani în plus la Ministerul Sănătății pentru acțiunile prioritare și o dată rectificare pozitivă, bani în plus, adică la Casa Națională de Asigurări de Sănătate care finanțează aceste programe”, a declarat fostul ministru.

Rogobete a mai atras atenția că necesarul de finanțare nu poate fi stabilit rigid de la începutul anului, întrucât numărul pacienților poate varia, iar bugetele sunt împărțite pe trimestre.

„Nu poți estima numărul de pacienți pe care țara asta îi are într-un an. El este un buget flexibil și (…) se alocă pe trimestre. În trimestrul 2 să zic, adică în perioada de primăvară început de vară, au fost mai mulți pacienți decât s-a estimat și atunci se mută banii din trimestrul 4 în trimestrul 3”, a conchis Rogobete.