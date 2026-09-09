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Pesimism sau realism? Americanii se pregătesc pentru scenariul în care războiul din Ucraina se va prelungi

Americanii se pregătesc pentru scenariul în care războiul din Ucraina se va prelungi cel puțin până anul viitorul. Asta în ciuda declarațiilor optimiste ale unor oficiali americani care vorbesc despre o posibilă relansare rapidă a procesului de pace.
Pesimism sau realism? Americanii se pregătesc pentru scenariul în care războiul din Ucraina se va prelungi
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Mediafax Foto/Hepta
Petru Mazilu
09 sept. 2026, 21:23, Politic
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Experții de la Washington se pregătesc pentru scenariul în care războiul din Ucraina se va prelungi cel puțin până în primăvara anului 2027, potrivit Nexta. Pregătirile au loc în ciuda declarațiilor secretarului de Stat, Marco Rubio, care susține că procesul de pace încă poate fi relansat rapid.

Evaluări pesimiste la Pentagon privitoare la războiul din Ucraina

Totuși, la Pentagon se fac evaluări mult mai pesimiste. Adjunctul secretarului american al Apărării, Elbridge Colby, a declarat că „nu putem prezice când se va încheia această tragedie”. El a îndemnat la pregătirea pentru un conflict prelungit și pentru faptul că Ucraina va avea nevoie de sprijin încă „luni și ani”.

Conform Bloomberg, în SUA și în Europa se consideră că vizita reprezentanților lui Trump la Moscova și Kiev nu a produs rezultate. Ca urmare, opinia generală este că operațiunile militare din Ucraina vor continua cel puțin până în primăvara anului 2027.

Când și cum s-ar putea termina războiul din Ucraina

Războiul din Ucraina este puțin probabil să se încheie înainte de anul 2027 sau chiar 2028, conform estimărilor oficialilor și analiștilor militari. Deși la nivel diplomatic au existat tentative de mediere și propuneri de planuri de pace, ambele tabere rămân pe poziții complet diferite.

Analizele arată că un armistițiu mai larg sau o înghețare a conflictului de-a lungul actualului front are cea mai mare probabilitate. Acest lucru s-ar putea întâmpla în 2028.

Încetarea limitată a focului în Ucraina este următoarea variantă care ar putea fi negociată spre sfârșitul anului 2026 sau începutul anului 2027. A treia variantă luată în calcul de experții este intrarea într-un război de uzură pe termen lung.

Acesta s-ar putea prelungi în următorii ani ca urmare a refuzului Moscovei de a face concesii substanțiale. În plus, varianta este susținută de capacitatea de regenerare a resurselor economice și militare rusești.

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