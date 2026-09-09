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Avionul lui Zelenski, aproape lovit de o dronă. Incidentul s-a produs la Chișinău

Avionul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski a fost aproape lovit de o dronă. Informația a fost prezentată de premierul Norvegiei. Incidentul s-a produs la Chișinău și ar fi putut avea consecințe foarte grave, a transmis sursa menționată.
Avionul lui Zelenski, aproape lovit de o dronă. Incidentul s-a produs la Chișinău
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Petru Mazilu
09 sept. 2026, 21:48, Politic
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Avionul lui Volodimir Zelenski a fost aproape lovit de o dronă, potrivit Express. Incidentul dezvăluit de premierul norvegian Jonas Gahr Støre s-a produs la Chișinău, în Republica Moldova. Avionul se pregătea să decoleze din Moldova pentru a zbura la Oslo, Norvegia.

Zelenski a mers în Norvegia pentru a participa la funeraliile regelui Harald V și pentru a purta discuții cu liderii norvegieni. Avionul a aterizat cu succes în Oslo marți seara. Conform declarațiilor lui Støre, incidentul putea avea consecințe mult mai grave.

Vizita lui Zelenski în Norvegia

Volodimir Zelenski a sosit la Hotelul Plaza din Oslo marți în jurul orei 21:00, unde s-a întâlnit cu premierul Jonas Gahr Støre și cu ministrul de externe, Espen Barth Eide. O noua discuție între liderii celor două țări a avut loc miercuri.

Președintele ucrainean a dezvăluit că discută cu oficialii din Norvegia și Canada despre arme moderne pentru protecția în fața atacurilor aeriene rusești.

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