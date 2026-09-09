Zelenski și premierul Norvegiei, întâlnire cu șefii companiilor de apărare pentru programul FREYJA

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și premierul Norvegiei, Jonas Gahr Støre, s-au întâlnit miercuri cu șefii companiilor de apărare din țările partenere pentru a discuta despre programul antibalistic FREYJA, potrivit Ukrinform.

Inițiativa ar putea oferi Europei o protecție foarte bună împotriva amenințărilor aeriene, prin eforturile comune ale Ucrainei, Danemarcei, Franței, Germaniei, Italiei, Țărilor de Jos, Norvegiei, Spaniei, Suediei și Regatului Unit.

Întâlnirea a avut loc în Norvegia și a reunit reprezentanții companiilor FirePoint, Kongsberg, Weibel, Saab, Diehl Defence, Hensoldt, Thales, Safran, Sener și Leonardo.

„Împreună cu conducerea FirePoint, Kongsberg, Weibel, Saab, Diehl Defence, Hensoldt, Thales, Safran, Sener și Leonardo, am convenit asupra pașilor specifici pe care liderii și oficialii guvernamentali trebuie să îi ia la nivelul lor, precum și producătorii și dezvoltatorii la nivelul lor. Ne așteptăm să vedem primele rezultate practice”, a declarat Zelenski.

Președintele ucrainean și-a exprimat recunoștința față de Norvegia pentru găzduirea întâlnirii.

„Le mulțumesc partenerilor noștri pentru disponibilitatea lor de a colabora. Protejarea cerului Europei este responsabilitatea noastră comună”, a spus Zelenski.

Ce este programul FREYJA

Programul FREYJA urmărește dezvoltarea capacităților europene integrate de apărare împotriva amenințărilor aeriene și balistice. Cele zece țări fondatoare ale coaliției sunt Ucraina, Danemarca, Franța, Germania, Italia, Țările de Jos, Norvegia, Spania, Suedia și Regatul Unit.

În cadrul vizitei sale în Norvegia, președintele ucrainean a discutat cu premierul Jonas Gahr Støre despre consolidarea apărării Ucrainei.