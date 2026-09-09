John Malkovich anulează un spectacol în Israel din cauza unui citat fabricat de promotori

Israelul s-a confruntat cu o izolare culturală crescândă în ultimii ani din cauza războiului din Gaza, a violenței coloniștilor și a ocupației militare a Cisiordaniei. Mai mulți artiști internaționali au refuzat să concerteze în Israel, iar Festivalul Israelului, un eveniment cultural anual, a avut loc fără niciun act internațional în acest an, relatează AP.

Malkovich urma să interpreteze „Criticul muzical”, o comedie în turneu cu muzică clasică și critică a unor compozitori de renume mondial, la Tel Aviv în aprilie.

Un comunicat de presă recent l-a citat pe Malkovich spunând: „Sunt încântat să mă întorc în Israel și aștept cu nerăbdare să reîntâlnesc caldul public israelian, față de care simt o puternică apropiere și solidaritate.” Citatul a apărut în unele instituții media israeliene și americane.

Malkovich a declarat pentru The Hollywood Reporter că „nu a făcut niciodată declarațiile care au fost citate și nici nu am fost consultat înainte de publicarea lor”.

„Nu am rostit aceste fraze și, cu siguranță, nu sunt aprobate de mine și nici nu reflectă sentimentele mele”, a spus el. „Din acest motiv, am decis să nu pot participa la spectacolul de la Tel Aviv.”

Citatul a fost atribuit în mod eronat lui Malkovich

Alon Yurik, producătorul israelian al emisiunii, a declarat într-un comunicat că citatul a fost atribuit în mod eronat lui Malkovich din cauza „erorii umane”. El a precizat că producția a contactat instituțiile media pentru a elimina citatul și a corecta știrile și că și-a cerut scuze. „Regret că incidentul a ajuns la punctul în care spectacolul a fost anulat”, a spus Yurik.

Malkspectovich este nominalizat de două ori la Premiul Oscar, printre filmele sale numărându-se „Dangerous Liaisons”, „In the Line of Fire” și „Con Air”.