Marele câștigător la violoncel al Concursului Enescu. Cântă pe un instrument vechi de peste 300 de ani

Samuel Niederhauser a câștigat Premiul I al Secțiunii Violoncel după finala desfășurată luni la Ateneul Român. Performanța sa nu a fost răsplătită doar de juriul internațional: muzicianul elvețian a primit și Premiul Publicului, precum și premiul pentru cea mai bună interpretare a lucrării impuse, Waves of Gravel, de Malika Kishino.

Victoria i-a adus lui Samuel Niederhauser Premiul I, în valoare de 15.000 de euro. Elvețianul a fost răsplătit și pentru cea mai bună interpretare a lucrării impuse, cu 2.000 de euro, iar preferința publicului i-a mai adus un premiu de 1.000 de euro.

Un violoncel din 1690, pe scena Ateneului Român

Dincolo de rezultat, povestea câștigătorului are un detaliu aparte. Samuel Niederhauser cântă pe un violoncel Carlo Giuseppe Testore construit în 1690, instrument pe care îl are la dispoziție gratie unui împrumut.

Instrumentele construite de Carlo Giuseppe Testore în urmă cu peste trei secole sunt folosite și astăzi de muzicieni. Lutierul italian, care a trăit între 1660 și 1716, provenea dintr-o familie renumită pentru construcția instrumentelor cu coarde și și-a învățat meșteșugul la Milano, de la Giovanni Grancino, unul dintre maeștrii vremii.

În finala de la București, Niederhauser a interpretat, alături de Orchestra Națională Radio și sub bagheta dirijorului Case Scaglione, Concertul nr. 1 pentru violoncel și orchestră în Mi bemol major, op. 107, al compozitorului rus Dmitri Șostakovici.

Pe aceeași scenă au urcat ceilalți doi finaliști, Joshua Kováč din Statele Unite și Sanghyeok Park din Coreea de Sud, care au interpretat Concertul pentru violoncel și orchestră în si minor, op. 104, al compozitorului ceh Antonín Dvořák.

Premiul al II-lea i-a revenit lui Joshua Kováč, iar Sanghyeok Park a obținut Premiul al III-lea.

Cine este Samuel Niederhauser

Născut pe 2 februarie 1998 în Elveția, Samuel Niederhauser are deja în palmares rezultate importante în unele dintre marile competiții internaționale dedicate muzicii clasice.

În 2022, el s-a numărat printre laureații prestigiosului Concurs Regina Elisabeta de la Bruxelles, iar un an mai târziu a obținut Premiul al III-lea la Concursul Internațional de Violoncel Paulo de la Helsinki.

Muzicianul concertează atât ca solist, cât și alături de ansambluri de muzică de cameră. Victoria de la București îi aduce acum nu doar Premiul I și recompensa financiară, ci și noi apariții pe scene internaționale.

Pe 14 februarie 2027, Samuel Niederhauser va concerta în cadrul stagiunii camerale a Teatrului Fraschini din Pavia, Italia. Laureații Concursului Enescu primesc, de asemenea, oportunitatea de a reveni pe scenă la edițiile din 2027 și 2028 ale Festivalului și Concursului Internațional George Enescu, precum și în stagiunile mai multor instituții muzicale din România.

Arto Noras, în fruntea juriului internațional

Rezultatele Secțiunii Violoncel au fost stabilite de un juriu internațional prezidat de Arto Noras, unul dintre marii violonceliști finlandezi. Laureat cu Premiul al II-lea al prestigiosului Concurs Internațional Ceaikovski în 1966, Noras a fost timp de 40 de ani profesor de violoncel la Academia Sibelius din Helsinki și a concertat pe marile scene ale lumii.

Din juriu au făcut parte muzicieni și personalități importante ale scenei internaționale, între care Marin Cazacu, managerul Filarmonicii „George Enescu”, și violoncelistul Valentin Răduțiu, câștigător al Concursului Enescu în 2011.

Record de înscrieri la Concursul Enescu 2026

Dedicat tinerilor muzicieni, Concursul Internațional George Enescu poartă numele marelui compozitor român și are o tradiție începută în 1958.

Ediția din 2026 a atras un număr record de 819 înscrieri din 58 de țări. Dintre acestea, 756 au fost pentru competiție, iar 63 pentru masterclassuri – cursuri în care tinerii muzicieni au ocazia să lucreze și să se perfecționeze sub îndrumarea unor artiști și profesori cu experiență.

Competiția are loc la București între 23 august și 19 septembrie. După încheierea întrecerii violonceliștilor, urmează secțiunile dedicate viorii și pianului.

Ediția a XX-a se desfășoară sub tema „În căutarea excelenței / In Pursuit of Excellence”.