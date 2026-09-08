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Intimitatea unei femei, informație pentru Securitate. „Dosarul Vocea Umană”, premieră la București

O conversație intimă, o femeie urmărită și un sistem care transformă viața privată în informație de arhivă. „Dosarul Vocea Umană”, un spectacol care îmbină opera cu teatrul documentar și memoria recentă a României, va avea premiera pe 11 septembrie, la Sala Dalles din București.
Intimitatea unei femei, informație pentru Securitate. „Dosarul Vocea Umană”, premieră la București
soprana Cleopatra David/sursa foto: Facebook Cleopatra David
Maria Miron
08 sept. 2026, 16:41, Cultură-Media
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Spectacolul, regizat de Alexandru Pătrașcu, pornește de la opera „La voix humaine”, de Francis Poulenc, pe un libret de Jean Cocteau, și o plasează într-un univers inspirat de mecanismele de supraveghere ale Securității comuniste.

În opera lui Poulenc, o femeie vorbește la telefon cu bărbatul care o părăsește. În „Dosarul Vocea Umană”, conversația capătă însă o altă dimensiune: intimitatea nu mai aparține doar celor doi, ci devine obiectul supravegherii.

Când viața privată ajunge la dosar

Punerea în scenă pornește de la documentarea unui caz real din istoria recentă a României, cel al unei femei urmărite, a cărei viață și dramă personală sunt exploatate de sistem.

Telefonul, în jurul căruia este construită opera lui Poulenc, devine astfel și simbolul unei intruziuni în viața privată. Ceea ce ar trebui să rămână o conversație între doi oameni poate fi ascultat, consemnat și transformat în informație.

Spectacolul aduce în prim-plan o întrebare care depășește perioada comunistă: cine are dreptul să asculte secretele altcuiva și, mai ales, ce face cu informațiile pe care le află?

„Este istoria noastră și, pentru mulți dintre noi, istoria părinților noștri. Iar întrebarea pe care o pune spectacolul rămâne deschisă: cine ascultă atunci când crezi că vorbești cu un prieten, dar, mai ales, ce alegi să faci cu ceea ce afli”, explică echipa producției.

Dosarele Securității, în fața publicului

La finalul reprezentației, publicul va putea participa la o discuție cu reprezentanți ai Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS), despre supravegherea practicată de regimul comunist și efectele acesteia asupra vieții celor urmăriți.

În cadrul întâlnirii va fi prezentat și dosarul de arhivă al lui Mugur Călinescu, adolescentul din Botoșani care, în 1981, la vârsta de 16 ani, a scris mesaje împotriva regimului comunist și a fost ulterior urmărit de Securitate.

„Dosarul Vocea Umană” reunește opera franceză a secolului XX, muzica de cabaret, teatrul documentar și memoria recentă a României, într-un spectacol despre intimitate, supraveghere și felul în care viața privată poate deveni informație.

Sala Dalles, parte din povestea spectacolului

Alegerea Sălii Dalles nu este întâmplătoare. Spațiul are o istorie importantă în viața muzicală a Bucureștiului. În anii ’40, George Enescu a susținut aici 28 de recitaluri, iar pe scena Dalles au evoluat, de-a lungul timpului, muzicieni precum Dinu Lipatti, Constantin Silvestri, Ionel Perlea, Ion Voicu și Virginia Zeani.

Caracterul intim al sălii este folosit și în construcția noii producții. Spectacolul este gândit pentru apropierea dintre artiști și public și va fi prezentat fără amplificare, folosind acustica naturală a spațiului.

Rolul principal este interpretat de soprana Cleopatra David, artistă în rezidență în 2024 la Cité internationale des arts din Paris și câștigătoare a Bursei George Enescu.

Regia este semnată de Alexandru Pătrașcu, conducerea muzicală îi aparține lui Cosmin Pătrana, iar scenografia participativă este realizată de Angelica Helena Marinescu. Din distribuție face parte și Sabin Silviu Badea, în rolul ofițerului de caz.

Premiera spectacolului „Dosarul Vocea Umană” este programată pentru 11 septembrie 2026, de la ora 19.30, la Sala Dalles din București.

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