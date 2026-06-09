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„Vocea umană” – fragilitatea iubirii spusă într-o singură respirație muzicală la Bucharest Opera Festival 2026

Există seri în care opera nu mai este spectacol, ci confesiune, nu mai este scenă, ci interior, iar în cadrul celei de-a treia zile a Bucharest Opera Festival, programată sâmbătă, 13 iunie, de la ora 19:00, publicul este invitat într-un astfel de teritoriu al intimității: Vocea Umană de Francis Poulenc.
„Vocea umană” - fragilitatea iubirii spusă într-o singură respirație muzicală la Bucharest Opera Festival 2026
Ciprian Demeter
09 iun. 2026, 16:30, Cultură-Media
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Prezentată de Orchestra de Cameră Radio, această lucrare într-un act își păstrează, dincolo de timp și interpretări, forța unui paradox artistic rar: o operă construită din absență, din ceea ce nu se vede, din ceea ce nu mai este.

În spațiul scenic al Operei Naționale București, se va desfășura una dintre cele mai radicale forme de minimalism emoțional din repertoriul liric al secolului XX: o femeie, un telefon și o convorbire care se destramă, secundă cu secundă, până când cuvintele nu mai pot susține realitatea sentimentului. Scrisă pe libretul lui Jean Cocteau, La Voix humaine este o meditație lucidă asupra despărțirii, nu ca eveniment, ci ca proces interior, în timp ce muzica lui Poulenc dezvăluie și expune, fiecare frază fiind o oscilație între control și prăbușire, între demnitate și vulnerabilitate.

În această ediție a festivalului, dedicată temei „Love Affairs”, lucrarea capătă o rezonanță aparte, pentru că nu vorbește despre iubire în forma ei idealizată, ci despre ceea ce rămâne atunci când iubirea încetează să mai fie reciprocă: așteptarea, negarea, luciditatea dureroasă a sfârșitului. Și poate că adevărata forță a acestei seri nu stă în intensitatea dramatică, ci în tăcerea pe care o lasă în urmă, pentru că ”Vocea umană” nu cere reacții imediate, ci o formă rară de prezență: atenția deplină.

Într-o lume în care emoțiile sunt consumate rapid și uitate la fel de repede, acest tip de experiență scenică reprezintă aproape un act de rezistență culturală, o întoarcere la esențial, la voce, la pauză, la ascultare.

”Vocea umană” este genul de producție despre care spectatorii vorbesc nu pentru că aduce efecte grandioase, ci pentru că reușește ceva rar: te face să taci. Sâmbătă, 13 iunie, ora 19:00, este o invitație la o formă de intimitate artistică pe care rareori o mai întâlnim în spațiul public, iar uneori, exact această raritate îi conferă greutatea reală.

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