Marea Britanie îl contrazice pe rabinul-șef: Sancțiunile împotriva Israelului nu îi pun în pericol pe evreii britanici

Diplomatul britanic a declarat pentru BBC că nu este de acord cu rabinul-șef Sir Ephraim Mirvis, care a descris decizia guvernului drept „o zi cu adevărat întunecată”, avertizând că aceasta ar putea alimenta extremismul.

„Nu sunt de acord cu rabinul-șef, o persoană pentru care am un mare respect”, a spus ministrul de Externe, Ed Miliband.

Miliband a insistat că evreii nu trebuie considerați responsabili pentru deciziile guvernului israelian.

„Oricine îi consideră pe evreii britanici – sau, de fapt, pe evreii din întreaga lume – responsabili pentru acțiunile guvernului israelian se angajează în antisemitism, pur și simplu”, a declarat Miliband.

Incidentele antisemite au crescut în Marea Britanie

Numărul incidentelor antisemite este în creștere în Regatul Unit. Community Security Trust (CST), organizație care oferă sprijin pentru securitatea comunității evreiești, a înregistrat peste 1.900 de incidente antisemite în primele șase luni ale anului 2026, cu 21% mai multe decât în perioada similară din 2025.

Rabinul-șef Ephraim Mirvis susține că măsurile anunțate de guvernul britanic vor contribui la un discurs tot mai ostil față de Israel, încurajându-i pe cei care folosesc ura împotriva evreilor.

„Politica gesturilor de acest fel alimentează un discurs din ce în ce mai ostil despre Israel, iar efectul cumulativ al unor asemenea politici punitive este de a-i încuraja și mai mult pe cei care folosesc ura ca armă împotriva evreilor”, a afirmat Mirvis.

Reacțiile organizațiilor evreiești din Marea Britanie sunt însă împărțite.

Jewish Leadership Council (JLC), organizație-umbrelă a comunității evreiești britanice, a avertizat că sancțiunile riscă să se transforme într-un „boicot de facto al Israelului”. La rândul său, Board of Deputies of British Jews, organism reprezentativ al comunității, și-a exprimat îngrijorarea privind posibila amplificare a tensiunilor în Marea Britanie.

În schimb, organizația Na’amod, formată din evrei britanici care se opun ocupației israeliene și susțin egalitatea palestinienilor și israelienilor, a salutat decizia guvernului.

„Nu există o singură poziție evreiască față de Israel. Respingem afirmația că măsurile guvernului britanic vor contribui la antisemitism”, a transmis organizația.

Dispută diplomatică între Londra și Israel

Noile măsuri britanice vizează companiile și persoanele care furnizează servicii pentru coloniile israeliene din Cisiordania, inclusiv în domeniul construcțiilor și al finanțării. Guvernul intenționează, de asemenea, să interzică în Marea Britanie publicitatea pentru proprietăți din coloniile considerate ilegale.

Ministrul britanic de Externe a explicat că măsurile sunt legate inclusiv de proiectul E1, o extindere controversată a coloniilor israeliene care ar izola Ierusalimul de Est de Cisiordania și ar fragmenta teritoriul palestinian. Oficialul i-a acuzat, de asemenea, pe coloniștii israelieni violenți că îi alungă pe palestinieni de pe pământurile lor, iar guvernul israelian că a ignorat prea des aceste acțiuni.

Decizia Londrei a provocat o dispută diplomatică cu Israelul. Autoritățile israeliene au decis închiderea consulatului britanic din Ierusalimul de Est și au interzis intrarea în țară a 11 parlamentari britanici și a unui activist.

Canada și Franța se alătură sancțiunilor

Canada și Franța au anunțat măsuri similare privind bunurile provenite din coloniile israeliene, deciziile fiind luate împreună cu state aliate.

Autoritatea Palestiniană a salutat decizia Londrei, pe care a descris-o drept „un pas important” pentru contracararea politicii Israelului și a încălcării drepturilor palestinienilor.