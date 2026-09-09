Avertismentul serviciilor de informații ucrainene: Rusia urmează să testeze o nouă rachetă balistică. Unde ar putea lovi

Generalul-maior Vadym Skibitsky, șef adjunct al Direcției de Informații Militare a Ucrainei (HUR), a avertizat în această săptămână că Rusia intenționează să testeze, până la finalul anului 2026, o nouă rachetă balistică și ar putea să lanseze inclusiv un atac asupra unor ținte din vestul Ucrainei în cadrul testelor.

Potrivit oficialului ucrainean, racheta ar urma să aibă o rază de acțiune de 800 de kilometri, notează Kyiv Post.

„Conform estimărilor noastre, Rusia intenționează să efectueze testele finale ale unui nou tip de rachetă balistică cu o rază de acțiune de până la 800 de kilometri până la sfârșitul acestui an”, a declarat Skibitsky, potrivit sursei citate.

Oficialul ucrainean a afirmat că Rusia intensifică atacurile cu rachete și drone împotriva Ucrainei, în încercarea de a declanșa o criză socială și economică. De asemenea, Moscova urmărește să-și sporească producția de rachete balistice și să le extindă raza de acțiune, a mai spus el.

„Rusia nu a renunțat la obiectivul său strategic de a distruge statalitatea ucraineană și duce un război de uzură, în ciuda pierderilor grele”, a adăugat Skibitsky, potrivit Kyiv Post.

El a afirmat că aceste obiective includ ocuparea completă a regiunii Donbas din Ucraina – un obstacol inclusiv în negocierile de pace care au fost mediate de SUA – și încercările de a-și asigura inițiativa strategică pe câmpul de luptă.

Avertismentul vine în contextul în care conform evaluării serviciilor de informații ucrainene, Rusia intenționează să mobilizeze aproximativ 600.000 de persoane în anii 2026 și 2027, dintre care 300.000 până la sfârșitul acestui an.