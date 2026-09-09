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Doi hoți au escaladat un hotel de lux din Paris și au spart un apartament. Au furat obiecte estimate la un milion de euro

Doi indivizi au spart o suită a hotelului Plaza Athénée din Paris, marți noapte, după ce au escaladat fațada clădirii, au raportat miercuri după-amiază surse polițienești
Doi hoți au escaladat un hotel de lux din Paris și au spart un apartament. Au furat obiecte estimate la un milion de euro
Laurențiu Marinov
09 sept. 2026, 17:16, Știri externe
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În circumstanțe care rămân neclare, cei doi au reușit să urce nedetectați până la etajul 7 al hotelului de lux parizian, situat pe Avenue Montaigne, înainte de a intra în camera ocupată de un om de afaceri originar din Mali, potrivit Le Figaro.

Pierderea estimată este de aproape un milion de euro. Printre obiectele furate se numără un  ceas de lux a cărui valoare ar putea ajunge la 400.000 de euro. Parchetul din Paris a deschis o anchetă, iar cazul a fost repartizat Brigăzii pentru Represiunea Banditismului (BRB).

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Modul de operare al celor doi suspecți amintește de cel al lui Mohamed S., un parizian în vârstă de 34 de ani, cu aproximativ treizeci de condamnări anterioare, poreclit „Pisica” de către anchetatori datorită agilității sale excepționale în escaladarea acoperișurilor, fațadelor și jgheaburilor pentru a intra în apartamente de lux. El a fost arestat pe 21 aprilie de BRB (Brigada de Represie a Banditismului – Brigada de Suprimare a Jafurilor) înainte de a fi pus sub acuzare oficial și încarcerat pe 24 aprilie, împreună cu trei presupuși complici, suspectați că ar fi orchestrat o serie de spargeri comise între iulie 2025 și ianuarie 2026 în cartierele de lux ale capitalei, cu pierderi totale estimate la aproape 10 milioane de euro.

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