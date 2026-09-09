O rachetă rusească le-a distrus casa în ziua în care aveau programată nunta. Ce au făcut cei doi ucraineni

Cu o zi înainte de nunta programată, Liudmyla a călcat rochia brodată și cămașa cu motive tradiționale a viitorului ei soț, apoi le-a agățat de ușa dormitorului. După amânări repetate cauzate de războiul cu Rusia, mai erau doar câteva ore până când urma să se căsătorească cu partenerul ei, un soldat ucrainean în vârstă de 43 de ani, într-o ceremonie care urma să aibă loc în capitală.

Însă, în timp ce cuplul dormea, un atac rusesc a lovit un depozit situat vizavi de clădirea lor, care a afectat și apartamentul cuplului, scrie AP.

Cei doi s-au trezit din cauza exploziei, care a spart geamurile apartamentului și a împrăștiat mobila. O perdea arsă atârna în fâșii.

Au fugit la un adăpost împreună cu fiica de 6 ani a Liudmylei. Au avut noroc: când a lovit al doilea atac, se aflau deja în siguranță.

Poveste de iubire

Cei doi s-au cunoscut acum trei ani prin intermediul unor prieteni comuni. Ea l-a susținut pe durata misiunilor sale la front, iar treptat relația s-a transformat în iubire. Leonid Ryzhak, care face parte dintr-o echipă care lansează drone în zona Pokrovsk, a sosit la Kiev pentru o vacanță mult așteptată cu o săptămână și jumătate în urmă.

Timp de șase zile la rând, cuplul s-a prezentat la oficiul stării civile, dar nu a putut depune documentele din cauza sirenelor de raid aerian care sunau neîncetat.

Când au reușit în sfârșit, li s-a stabilit data de 8 septembrie. Nimeni nu ar fi putut prevedea că, în aceeași zi, apartamentul lor urma să fie grav avariat.

Nunta, alertă aeriană

În cele din urmă, cei doi și-au recuperat hainele de sub dărâmături și s-au îndreptat spre oficiul stării civile.

În locul pantalonilor negri de costum, Leonid purta pantaloni militari — nu reușise să-i scoată pe ai lui din dărâmături — și adidași negri cu talpă și șireturi galbene fluorescente, din același motiv. Voalul alb de tul al Liudmylei avea găuri minuscule, abia vizibile, care se rupseseră când îl scoase din dărâmături și sticlă spartă.

La scurt timp după ce au ajuns, a sunat o sirenă: începuse un alt atac, iar oficiul stării civile s-a închis din motive de siguranță. Cuplul a așteptat în curte, fără să știe cât va dura.

Au trecut aproape trei ore până când alerta s-a încheiat în sfârșit, iar cuplul s-a grăbit să intre din nou înăuntru.

Împotriva tuturor probabilităților, au devenit soț și soție.

Chiar înainte de a intra în sala unde urma să aibă loc ceremonia, s-au oprit, schimbând glume nervoase.

„Nici măcar n-am apucat să termin reparațiile de acasă”, a glumit Leonid referindu-se la apartamentul lor, acum distrus.

„N-am avut niciodată o zi atât de spectaculoasă”, i-a răspuns mireasa, care a adăugat :„Câștigăm o nouă viață, pentru că am supraviețuit”.