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Germania vrea să ajute Ucraina să își aducă bărbații înapoi pe front: „Știm cine locuiește aici”, spune ministrul de Externe

Ministrul german de Externe Johann Wadephul a anunțat că guvernul de la Berlin ar putea sprijini autoritățile de la Kiev să îi readucă în țară pe bărbații ucraineni de vârstă militară care locuiesc în Germania.
Germania vrea să ajute Ucraina să își aducă bărbații înapoi pe front: „Știm cine locuiește aici”, spune ministrul de Externe
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
09 sept. 2026, 14:00, Știri externe
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Ministrul german de Externe, Johann Wadephul, a declarat că Berlinul ar putea transmite autorităților ucrainene informații despre bărbații ucraineni care dețin permise de ședere în Germania, în vederea sprijinirii efortului de mobilizare din Ucraina, notează Politico

„Știm cine locuiește aici. De exemplu, cine primește ajutoare sociale sau cine este înregistrat aici. Bărbații ar putea să fie contactați de guvernul ucrainean și chemați”, a declarat Wadephul. 

Ministrul a ținut însă să precizeze că întreaga procedură ar trebui să se deruleze „fără constrângere”. 

Potrivit datelor oficiale pentru anul 2025, aproximativ un milion de refugiați ucraineni au obținut permise temporare de ședere în Germania după invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina. Dintre aceștia, aproximativ 450.000 sunt bărbați. 

La nivelul întregii Uniuni Europene, aproximativ 1,17 milioane de bărbați ucraineni adulți beneficiază în prezent de protecție temporară, prezența lor peste granițe constituind un subiect recurent de dezbatere între Kiev, Bruxelles și capitalele statelor membre. Ucraina se află sub incidența legii marțiale încă din februarie 2022, legislație care interzice părăsirea țării de către bărbații cu vârste cuprinse între 25 și 60 de ani apți pentru serviciul militar. 

Uniunea Europeană a exclus în luna iulie bărbații de vârstă militară din schema sa de protecție pentru refugiați. Măsura se aplică exclusiv noilor solicitanți, fără a-i afecta pe cei care aveau deja drept de ședere în statele membre ale UE. 

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