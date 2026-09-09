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„Descoperire deosebit de îngrijorătoare”: Mai mulți pui de urangutan au fost găsiți departe de habitatul lor natural. A fost deschisă o anchetă

Cinci pui de urangutani au fost găsiți într-o pădure din estul Indiei, la mii de kilometri depărtare de habitatul lor natural. Autoritățile au deschis o anchetă cu privire la modul în care au ajuns acolo.
„Descoperire deosebit de îngrijorătoare”: Mai mulți pui de urangutan au fost găsiți departe de habitatul lor natural. A fost deschisă o anchetă
Sursa foto: Pixabay
Ioana Târziu
09 sept. 2026, 13:45, Știri externe
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Puii au fost găsiți într-o pădure din statul Odisha, din estul Indiei.

Fotografiile și videoclipurile distribuite pe scară largă online arată maimuțele tinere stând împreună pe jos și mâncând banane, la mii de kilometri de pădurile tropicale unde le este locul, potrivit BBC.

Specia nu este originară din India

Urangutanii nu sunt originari din India. Această specie aflată în pericol critic de dispariție se găsește în sălbăticie doar în Indonezia și Malaezia.

Ministrul pădurilor din Odisha a declarat că anchetatorii examinează dacă animalele au fost introduse ilegal în țară de o rețea internațională de contrabandă și abandonate lângă o autostradă.

Urangutanii au fost salvați marți dimineață în districtul Balasore, după ce localnicii i-au observat și au alertat autoritățile silvice, potrivit sursei citate.

Puii au fost duși la un parc zoologic

Ulterior, puii au fost duși la Parcul Zoologic Nandankanan din capitala statului, Bhubaneswar. Acolo, se află în carantină și sunt monitorizați.

Ofițerul silvic al districtului Balasore, Pratik Prakash Indalkar, a declarat pentru BBC că animalele nu ar fi putut ajunge în Odisha pe cale naturală și că este posibil să fi fost transportate acolo pe șosea.

„Cele cinci animale au fost găsite în Ranakata, o rezervație forestieră propusă în blocul Bhogarai, lângă granița cu Bengalul de Vest”, a spus el.

„Zona este acoperită în principal de copaci casuarina și nu este o pădure densă. De asemenea, este aproape de o autostradă națională”, a adăugat acesta.

O anchetă este în desfășurare

Guvernul din Odisha ar fi solicitat, de asemenea, Biroului indian de control al infracțiunilor legate de fauna sălbatică să investigheze. Poliția, oficialii silvici și un grup special de lucru sunt implicați în anchetă.

Oficialii silvici cred că urangutanii se aflau în zonă doar de două sau trei zile, mai arată sursa.

Nu au fost găsiți alți urangutani sau indicii despre cum au ajuns animalele acolo, a spus Indalkar.

Vârsta lor fragedă face ca descoperirea lor să fie „deosebit de îngrijorătoare”, a declarat expertul în fauna sălbatică Biswajit Mohanty.

Puii rămân mai mulți ani lângă mamele lor

Urangutanii tineri rămân de obicei cu mamele lor timp de mai mulți ani. Astfel, învață abilitățile de care au nevoie pentru a supraviețui independent. Femelele se reproduc, de asemenea, lent, dând naștere de obicei doar o dată la opt ani.

Descoperirea a cinci urangutani tineri împreună, la mii de kilometri de habitatul lor natural și fără animale adulte în apropiere, a stârnit îngrijorări cu privire la modul în care au ajuns în Odisha.

Există trei specii vii de urangutan cunoscute, Bornean, Sumatra și Tapanuli. Toate sunt clasificate ca fiind pe cale de dispariție critică de către Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii, sau IUCN.

În ciuda acestui fapt, urangutanii continuă să fie traficați pentru vânzare ca animale de companie exotice și către colecționari privați, potrivit aceleiași surse.

Nu este prima dată când au fost găsiți pui de urangutan în India

În 2022, doi pui de urangutani au fost găsiți abandonați la un punct de control din apropierea graniței dintre statele Assam și Mizoram. Oficialii bănuiau că fuseseră aduși în India prin Myanmar, țara vecină.

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