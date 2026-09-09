„Descoperire deosebit de îngrijorătoare”: Mai mulți pui de urangutan au fost găsiți departe de habitatul lor natural. A fost deschisă o anchetă

Puii au fost găsiți într-o pădure din statul Odisha, din estul Indiei.

Fotografiile și videoclipurile distribuite pe scară largă online arată maimuțele tinere stând împreună pe jos și mâncând banane, la mii de kilometri de pădurile tropicale unde le este locul, potrivit BBC.

Specia nu este originară din India

Urangutanii nu sunt originari din India. Această specie aflată în pericol critic de dispariție se găsește în sălbăticie doar în Indonezia și Malaezia.

Ministrul pădurilor din Odisha a declarat că anchetatorii examinează dacă animalele au fost introduse ilegal în țară de o rețea internațională de contrabandă și abandonate lângă o autostradă.

Urangutanii au fost salvați marți dimineață în districtul Balasore, după ce localnicii i-au observat și au alertat autoritățile silvice, potrivit sursei citate.

Puii au fost duși la un parc zoologic

Ulterior, puii au fost duși la Parcul Zoologic Nandankanan din capitala statului, Bhubaneswar. Acolo, se află în carantină și sunt monitorizați.

Ofițerul silvic al districtului Balasore, Pratik Prakash Indalkar, a declarat pentru BBC că animalele nu ar fi putut ajunge în Odisha pe cale naturală și că este posibil să fi fost transportate acolo pe șosea.

„Cele cinci animale au fost găsite în Ranakata, o rezervație forestieră propusă în blocul Bhogarai, lângă granița cu Bengalul de Vest”, a spus el.