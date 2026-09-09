Roman Abramovici pierde din nou în instanță. Tribunalul UE a menținut sancțiunile împotriva oligarhului rus

Consiliul Uniunii Europene a acționat în limitele competențelor sale atunci când a prelungit sancțiunile împotriva fostului proprietar al clubului Chelsea până în septembrie 2025 și apoi până în martie 2026, au decis judecătorii, potrivit unui comunicat al instanței citat de Politico.

Sancțiunile împotriva lui Abramovici au fost prelungite succesiv de Consiliul UE. În martie, acestea au fost reînnoite pentru încă șase luni, până la 15 septembrie 2026, când Consiliul va trebui să decidă din nou dacă le menține.

Abramovici, care are cetățenie rusă, israeliană și portugheză, este acționar majoritar al Evraz, unul dintre cele mai mari grupuri siderurgice și miniere din Rusia. De asemenea, deține acțiuni la Norilsk Nickel, unul dintre principalii producători de paladiu și nichel rafinat.

Argumentele lui Abramovici, respinse de judecători

Criteriile folosite de Uniunea Europeană pentru impunerea sancțiunilor sunt obiective, suficient de precise și proporționale, a stabilit Tribunalul. Acestea îi vizează pe oamenii de afaceri importanți care activează în Rusia, în special în sectoare care aduc venituri semnificative guvernului rus.

Judecătorii au respins și argumentul lui Abramovici potrivit căruia UE l-ar fi sancționat din cauza notorietății sale. Instanța a precizat că măsurile au fost impuse în baza participațiilor sale de capital „și nu, așa cum susține el, din dorința de a profita de notorietatea sa publică”, se arată în comunicat.

Abramovici poate face recurs la Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

Miliardarul este vizat de sancțiuni și în Regatul Unit, unde guvernul încearcă să obțină acces la banii proveniți din vânzarea clubului Chelsea.

Cele 2,5 miliarde de lire sterline obținute din tranzacție sunt înghețate într-un cont bancar din 2022, când autoritățile britanice l-au sancționat pe Abramovici din cauza legăturilor sale cu Vladimir Putin.