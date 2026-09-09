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Netanyahu dă în judecată ziarul care a dezvăluit că fusese avertizat înaintea atacului din 7 octombrie. Publicația își menține informațiile

Premierul israelian Benjamin Netanyahu și-a instruit avocații să dea în judecată ziarul israelian Haaretz, după ce publicația a relatat că ar fi fost avertizat de președintele Emiratelor Arabe Unite, cu aproximativ zece zile înaintea atacului Hamas din 7 octombrie 2023. Netanyahu neagă că a primit un asemenea avertisment.
Netanyahu dă în judecată ziarul care a dezvăluit că fusese avertizat înaintea atacului din 7 octombrie. Publicația își menține informațiile
Benjamin Netanyahu, prim-ministrul Israelului/sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Maria Miron
09 sept. 2026, 16:07, Știri externe
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Biroul premierului israelian a anunțat miercuri că Netanyahu va intenta un proces împotriva ziarului Haaretz și a autorului articolului care a dezvăluit că președintele Emiratelor Arabe Unite, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, l-ar fi avertizat pe Netanyahu, cu aproximativ zece zile înaintea atacului Hamas din 7 octombrie 2023, că gruparea pregătea o operațiune majoră.

Netanyahu susține că relatarea este falsă. Biroul său, citat de The Jerusalem Post, a transmis că nu a existat nicio comunicare între premier și Emiratele Arabe Unite de la începutul lunii septembrie 2023 până la atacul din 7 octombrie.

Potrivit acestuia, au fost verificate atât evidențele apelurilor lui Netanyahu, cât și registrele de acces în sediul său, fără să fie identificată prezența vreunui reprezentant al Emiratelor în perioada respectivă.

Ce a relatat ziarul israelian despre avertisment

Publicația israeliană a relatat marți că președintele Emiratelor Arabe Unite, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, ar fi discutat cu Netanyahu cu aproximativ zece zile înainte de atac.

Potrivit investigației, liderul emiratez i-ar fi transmis premierului israelian că Yahya Sinwar, liderul Hamas din Fâșia Gaza la acea vreme, pregătea o operațiune majoră împotriva Israelului. Avertismentul ar fi inclus temeri privind vărsarea de sânge, destabilizarea regiunii și afectarea Acordurilor Abraham, prin care Israelul și mai multe state arabe și-au normalizat relațiile.

Relatarea Haaretz se bazează pe surse de rang înalt și pe documente și informații obținute în cadrul unei investigații jurnalistice privind evenimentele care au precedat atacul. Autorul articolului, jurnalist Shlomi Eldar, a precizat că a lucrat aproximativ un an și jumătate pentru verificarea informațiilor și că deține documente și înregistrări care susțin relatarea.

O sursă din Emirate confirmă relatarea

O sursă din Emiratele Arabe Unite a confirmat pentru The Times of Israel că Netanyahu a fost avertizat înainte de 7 octombrie cu privire la posibilitatea unui atac Hamas. Sursa nu a oferit însă detalii despre momentul sau modul în care avertismentul ar fi fost transmis.

Ministerul de Externe al Emiratelor Arabe Unite nu a confirmat direct existența convorbirii dintre Mohammed bin Zayed și Netanyahu, dar nici nu a negat relatarea. Instituția a transmis că nu comentează informațiile apărute în presă, precizând că autoritățile emirateze și cele israeliene mențin canale directe de comunicare.

În același timp, două surse au declarat că oficialii administrației Biden nu au fost informați despre existența unui avertisment specific transmis de Emiratele Arabe Unite lui Netanyahu, nici înainte, nici după atac. Sursele au precizat că lipsa unor informații despre un astfel de avertisment în rândul oficialilor americani nu stabilește dacă mesajul a fost sau nu transmis conducerii israeliene.

Netanyahu acuză o „conspirație politică”

Biroul premierului israelian susține că articolul face parte dintr-un „complot sinistru” și că informația ar fi fost publicată din motive politice, în contextul campaniei electorale din Israel.

Netanyahu arată însă cu degetul spre fostul șef al Shin Bet, serviciul de securitate internă al Israelului, Ronen Bar, și fostul șef al Statului Major al armatei israeliene, Herzi Halevi, pe care îi consideră responsabili pentru eșecurile de dinaintea atacului. Premierul susține că cei doi ar fi cunoscut semnele care indicau apropierea atacului, dar nu l-ar fi informat la timp.

Ziarul își menține informațiile publicate

Ca reacție la anunțul procesului, ziarul israelian Haaretz a transmis că își menține informațiile publicate.

Atacul Hamas din 7 octombrie 2023 a ucis aproximativ 1.200 de persoane în Israel și a dus la luarea a 251 de ostatici, potrivit datelor citate de Associated Press.

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