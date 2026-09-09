Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a lansat propunerea în timpul unei conferințe de presă. Potrivit Nexta, el a avertizat că vor fi prețuri record la gaz și le-a spus europenilor că ar putea relua afacerile cu Rusia. Încă nu este prea târziu ca țările europene să achiziționeze gaz de la Rusia, a spus Peskov.

Secretarul de presă al Kremlinului a explicat că UE are în prezent probleme majore în ceea ce privește umplerea depozitelor subterane de gaz, ceea ce, potrivit lui, va duce la o creștere mare a prețurilor.

Țările europene pot cumpăra din nou gaz rusesc, utilizând Nord Stream, pentru a evita o criză majoră, a precizat reprezentantul lui Vladimir Putin

De ce au renunțat europenii la gazul rusesc

Diplomația europeană a susținut că țările UE au renunțat la gazul rusesc pentru a opri una dintre sursele de finanțare a războiului din Ucraina. De asemenea, UE a vrut să elimine riscul ca energia să fie folosită ca armă politică.

De altfel, în trecut, Rusia a redus intenționat livrările ceea ce a determinat Uniunea Europeană să încerce să obțină independență energetică totală.

UE a adoptat reglementări oficiale prin planul REPowerEU pentru a elimina complet importurile de gaz prin conducte și gaz natural lichefiat (GNL) până la sfârșitul anului 2027.

Contractele de tranzit prin Ucraina au expirat la începutul anului 2025, oprind fizic o mare parte din fluxul de gaze. În prezent, deși ponderea gazului rusesc a scăzut foarte mult, unele state sau companii europene încă mai primesc cantități reduse. În paralel, Europa își acoperă necesarul din alte surse, precum Norvegia, SUA (prin GNL) și Algeria.