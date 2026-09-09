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Topul celor mai mari exportatori după primele șase luni: Dacia conduce clasamentul, dominat în primele locuri de companii din industriile auto, energie, aluminiu, tutun și farma

Clasamentul realizat de Institutul Național de Statistică (INS) al celor mai mari 1.000 de exportatori ai României este deschis de Dacia, segmentul auto fiind foarte bine reprezentant în top.
Topul celor mai mari exportatori după primele șase luni: Dacia conduce clasamentul, dominat în primele locuri de companii din industriile auto, energie, aluminiu, tutun și farma
Sursă foto: Pexels
Mădălina Prundea
09 sept. 2026, 17:41, Economic
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Industria auto este pe primele locuri ale exportatorilor români la finalul primului semestru din 2026, top condus de Dacia, potrivit datelor INS. Ford Otosan și Star Assembly, filială a Mercedes-Benz, sunt de asemenea pe primele locuri.

Domeniul energiei este reprezentat de OMV PETROM S.A. și ROMPETROL RAFINARE S.A., în care ți statul are participații semnificative, dar și operatorul național de sistem și transport al energiei electrice, Transelectrica, controlat de statul român, prin Secretariatul General al Guvernului, cu 58,68% din acțiuni.

În clasament, de află și unul dintre cei mai mari producători de aluminiu integrați pe verticală din Europa, ALRO, pe locul 16. Potrivit companiei, poziționarea între principalii exportatori ai economiei românești confirmă competitivitatea companiei pe piețele internaționale și rolul strategic al exporturilor în modelul său de dezvoltare, după ce și-a extins prezența comercială pe piețele internaționale, inclusiv în Asia de Nord, în special în India, Vietnam și Coreea de Sud.

„Această poziționare este susținută și de rezultatele obținute în primul semestru din 2026, perioadă în care veniturile au crescut cu 20%, profitabilitatea operațională s-a îmbunătățit, iar exporturile au reprezentat peste 84% din venituri “, a declarat Marian Năstase, președintele Consiliului de Administrație ALRO.

Deficit în scădere

Cei mai mari 1.000 de exportatori ai României din primul semestru al anului au realizat aproximativ 82% din totalul exporturilor, potrivit datelor INS.

Conform celui mai recent raport al INS privind comerțul internațional al INS, publicat miercuri, în primele șapte luni exporturile FOB au însumat 58269,5 milioane euro, iar importurile CIF au însumat 77546,3 milioane euro. În această perioadă, exporturile au crescut cu 3,1%, iar importurile au crescut cu 2,0%, comparativ cu același interval din 2025.

Deficitul balanţei comerciale (FOB/CIF) în perioada 1 ianuarie – 31 iulie 2026 a fost de 19276,8 milioane euro, mai mic cu 214,7 milioane euro (-1,1%) decât cel înregistrat în primelșapte luni de anul trecut.

Top 20 exportatori români

  1. AUTOMOBILE-DACIA SA
  2. FORD OTOSAN ROMANIA SRL
  3. ROBERT BOSCH GMBH
  4. STAR ASSEMBLY SRL
  5. OMV PETROM SA
  6. ROMPETROL RAFINARE SA
  7. MICHELIN ROMANIA SA
  8. AUTOLIV SWITZERLAND GMBH REPREZENTAT FISCAL DE AUTOLIV ROMANIA SRL
  9. PIRELLI TYRES ROMANIA SRL
  10. AUMOVIO TECHNOLOGIES ROMANIA SRL
  11. COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE TRANSELECTRICA SA
  12. FLEXTRONICS MANUFACTURING EUROPE BV REPREZENTAT FISCAL DE FLEXTRONICS ROMANIA SRL
  13. PHILIP MORRIS ROMANIA SRL
  14. CONTINENTAL AUTOMOTIVE PRODUCTS SRL
  15. HELLA ROMANIA SRL
  16. ALRO SA
  17. JOYSON SAFETY SYSTEMS GERMANY GMBH
  18. GARRETT MOTION SARL – REPREZENTAT FISCAL DE GARRETT MOTION ROMANIA SRL
  19. NOVARTIS PHARMACEUTICALS SRL
  20. PUREM ORADEA SRL

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